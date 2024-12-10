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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Malmö maçında Okan Buruk'un eli daraldı! - Futbol Haberleri

        Malmö maçında Okan Buruk'un eli daraldı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak Galatasaray'da sakatlıklar ve eksikler Okan Buruk'un seçeneklerini epeyi daralttı. Sarı-kırmızılıların savunma hattında sağ bekte Elias Jelert sol bekte ise Berkan Kutlu'nun görev yapması bekleniyor.

        Giriş: 10.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:59
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        Ligde Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkını 6’ya yükselten Galatasaray’da Avrupa mesaisi başladı.

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        Sarı-kırmızılılar Sivas dönüşü ara vermeden Malmö hazırlıklarına başladı.

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        Sivasspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular dünü rejenerasyon yaparak geçirirken hazırlıklar bugün de devam etti.

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        Malmö mücadelesi öncesinde eksik listesinin kabarık olması Okan Buruk ve kurmaylarını düşündürüyor.

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        Bir süredir sakat olan Abdülkerim Bardakcı sabah saatlerinde yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

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        Okan Buruk’un Abdülkerim’i yüzde 100 olmadan sahaya atmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Milli savunmacının geri dönüşü için hedeflenen müsabaka ise Trabzonspor karşılaşması olacak.

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        Geçen hafta içinde saha çalışmalarına başlayan Ismail Jakobs’un ise Malmö maçında kadroda yer alması bekleniyor.

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        Sık sakatlanan Senegalli sol bek de hazır olmadan riske edilmek istenmiyor.

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        Sivas deplasmanında sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın yerine sağ açıkta Hakim Ziyech’in görev yapması bekleniyor.

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        Yine Sivasspor müsabakasında sakatlanan Victor Osimhen de İsveç’te riske edilmeyecek.

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        Nijeryalı golcünün yokluğunda ileri uçta Michy Batshuayi görev yapacak.

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        Sarı-kırmızılıların savunma hattında sağ bekte Elias Jelert sol bekte ise Berkan Kutlu’nun görev yapması bekleniyor.

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