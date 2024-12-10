Malmö maçında Okan Buruk'un eli daraldı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak Galatasaray'da sakatlıklar ve eksikler Okan Buruk'un seçeneklerini epeyi daralttı. Sarı-kırmızılıların savunma hattında sağ bekte Elias Jelert sol bekte ise Berkan Kutlu'nun görev yapması bekleniyor.
Ligde Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkını 6’ya yükselten Galatasaray’da Avrupa mesaisi başladı.
Sarı-kırmızılılar Sivas dönüşü ara vermeden Malmö hazırlıklarına başladı.
Sivasspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular dünü rejenerasyon yaparak geçirirken hazırlıklar bugün de devam etti.
Malmö mücadelesi öncesinde eksik listesinin kabarık olması Okan Buruk ve kurmaylarını düşündürüyor.
Bir süredir sakat olan Abdülkerim Bardakcı sabah saatlerinde yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Okan Buruk’un Abdülkerim’i yüzde 100 olmadan sahaya atmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Milli savunmacının geri dönüşü için hedeflenen müsabaka ise Trabzonspor karşılaşması olacak.
Geçen hafta içinde saha çalışmalarına başlayan Ismail Jakobs’un ise Malmö maçında kadroda yer alması bekleniyor.
Sık sakatlanan Senegalli sol bek de hazır olmadan riske edilmek istenmiyor.
Sivas deplasmanında sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın yerine sağ açıkta Hakim Ziyech’in görev yapması bekleniyor.
Yine Sivasspor müsabakasında sakatlanan Victor Osimhen de İsveç’te riske edilmeyecek.
Nijeryalı golcünün yokluğunda ileri uçta Michy Batshuayi görev yapacak.
Sarı-kırmızılıların savunma hattında sağ bekte Elias Jelert sol bekte ise Berkan Kutlu’nun görev yapması bekleniyor.