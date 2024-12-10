İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi

Suriye'de yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle oluşan güvenlik boşluğundan istifade etmeye çalışan İsrail, Suriye'ye 2 günde 300'ü aşkın hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında Suriye Ordusuna ait donanma hedef alınırken ayrıca silah ve cephane depoları da imha edildi. Saldırılar Halep ve Şam dâhil olmak üzere bütün Suriye'de gerçekleştirildi.

Hava saldırıları sürerken İsrail, Suriye'yi karadan işgal etmeye başladı. Önce Hemron Dağı'nı işgal eden İsrail güçleri daha sonra Şam'ın güneyinde bulunan Kuneytra iline girdi. Kuneytra ilinde ilerleme kaydeden İsrail ordu birlikleri Kuneytra İl Valiliğini ele geçirdi.

İsrail Kuneytra'daki yerel halka ise Gazze'de uyguladığı yöntemlerle sindirmeye ve korkutmaya başladı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre yöre halkının bölgeyi terk etmesi için İsrail güçleri meskûn mahalde rastgele ateş açtı. Dışişleri Bakanlığı ise 10 Aralık günü yaptığı açıklamada 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasının ihlâl edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade etti. Açıklamada ayrıca İsrail'in işgalci zihniyetinin tekrar ettiğine de dikkat çekildi.