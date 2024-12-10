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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Suriye'deki yeni döneme değinen Erdoğan, "Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alan haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkı ile birlikte bizi de bulacaktır" dedi. Ekonomideki gelişmeler hakkında da konuşan Erdoğan "Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Suriye halkı geleceğine ve özgürlüğüne sahip çıktı. 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası Suriye kardan aydınlık günlere kavuşmuştur. Zalim Esed'in baskı zulüm ve katliamlarla yıllardır ayakta tuttuğu baskıcı rejimi 8 Aralık Pazar günü çökmüştür.

        "TERÖRİSTLERİN BAŞI EZİLECEK"

        İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin başı da ezilecektir. Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle hep söylediğimiz gibi Suriyelilerindir. Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke sürmeye çalışanlar da oldu. Ama milletimiz bu oyuna gelmedi. Kardeşlik konusunda imtihanı alnımızın akıyla verdik.

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        "SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

        Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alan haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkı ile birlikte bizi de bulacaktır. Biz herkes için güvenlik herkes için refah istiyoruz. Aksi takdirde kazanımlarımızı koruyamayız.

        "DÖNÜŞLERİNE YARDIMCI OLACAĞIZ"

        Ülkemizdeki Suriyelilerden evlerine dönme hazırlığında olanların yanlarında olacağız. Gönüllü, onurlu ve düzenli dönüşlerine yardımcı olacağız.

        "SİYASET HER ŞEYDEN ÖNCE GÖNÜLLERİ FETHETME İŞİDİR"

        Maalesef son dönemde teşkilatımızın hasbi ilişkiler kurmakta zorlandığına yönelik bazı şikayetler duyuyoruz. Son mahalli seçim sonuçları bizi Türkiye sosyolojisine uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya bırakmıştır. Demek ki bir yerde eksik yaptık, demek ki milletimizin bizden beklediği yakınlığı onlara gösteremedik. Milletimiz, bunca hizmetin, bunca mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse, sebebini dışarıda değil, başkalarında değil, elbette kendimizde arayacağız. Unutmayın siyaset her şeyden önce gönülleri fethetme işidir. Diğer hususlar bunun arkasından gelir.

        Fabrika ayarlarına dönmek diye bir kavram var ya. İşte AK Parti'nin fabrika ayarları bunlardır. Milletimizin gündemindeki asıl meseleyi görmezden gelmiyoruz. Milletimizin gündeminde diğer hususlarla birlikte hatta onlardan önce ekonomi vardır, ekonomik sıkıntılar vardır.

        ASGARİ ÜCRET MESAJI

        Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren maruz kaldığı gizli saldırılar 2018'den itibaren aleniyet kazanmıştır. FETÖ'nün ihaneti, PKK'nın eylemleri, güneyimizde oynanan kanlı olaylar hep bu süreçle bağlantılıdır. Uluslararası siyasette bizi esir alamayanlar ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma politikasına yöneldiler.

        Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkin, daha caydırıcı tedbirler alacağız. Vatandaşımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız. "

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