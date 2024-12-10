10 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı için bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Ekonomik ve sosyal koşulları detaylı bir şekilde gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz" dedi

* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alan haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz

* Suriye'nin yeni başbakanı Muhammed El Beşir, 1 Mart tarihine dek geçici hükümetin başbakanı olarak görev yapacağını duyurdu

* UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Fenerbahçe, cezalılar ve sakat oyunculardan dolayı zorunlu rotasyona gidecek. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak Galatasaray'da sakatlıklar ve eksikler Okan Buruk'un seçeneklerini epeyi daralttı

* Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, ünlü müzisyen Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelediği, Parla (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu

* 2025'te KYK burs ve kredisi ön lisans ve lisans için 3 bin TL, yüksek lisans için 6 bin TL, doktora içinse 9 bin TL oldu