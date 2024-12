İspanyol gazeteci Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçını HT Spor'a değerlendirdi: Bilbao'nun çok fazla zayıf noktası yok!

İspanya'da bu maç ve Mourinho hakkındaki görüşler neler?

Àlex Calaff (Diario Sport): Mourinho artık başardıklarından çok yedek kulübesindeki performansıyla konuşuluyor

"Bu maçla ilgili olarak İspanya'da belli bir sakinlik var. Athletic Club'ın 13 puanı var ve Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumda, bu nedenle Fenerbahçe'nin sahası kadar zor bir sahada, taraftarların bu kadar destekleyici olduğu bir sahada alınacak bir yenilgi takım için kriz anlamına gelmeyecektir. Ancak alınacak bir galibiyet bir sonraki tur için her şeyi çok iyi bir konuma getirecektir. Açıkçası, Mourinho'ya karşı oynamak, onu Real Madrid teknik direktörü olduğu dönemden çok iyi tanıdıkları İspanya'da her zaman ilgi çeker. Mourinho ile ilgili olarak, performansının düştüğü yönünde bir his var. Artık beş büyük ligin hiçbirinde teknik direktörlük yapmıyor ve başardıklarından çok yedek kulübesindeki performansları ya da basın toplantılarındaki sözleriyle konuşuluyor. O her zaman bir şovmen olmuştur. Kendisinin de dediği gibi, 'Özel Biri'."