İspanyol gazeteci Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçını HT Spor'a değerlendirdi: Bilbao'nun çok fazla zayıf noktası yok!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü sahasında Athletic Bilbao'yı ağırlayacak. Süper Lig'de son olarak Beşiktaş derbisinden mağlup ayrılan Sarı-Lacivertliler yeniden çıkışa geçmek için Athletic Bilbao'yı yenmek istiyor. Zorlu mücadeleye az bir süre kala İspanyol gazeteci Àlex Calaff, Fenerbahçe-Athletic Bilbao mücadelesini HT Spor'dan Özer Çak değerlendirdi. Calaff, Athletic Bilbao'nun bu seneki performansını, Fenerbahçe'yi nelerin beklediğini, İspanya'da Jose Mourinho yankıları hakkında önemli sözler söyledi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek. Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puanla 15. sırada bulunuyor. İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı ve averajla 2. sırada yer alıyor.
Avrupa Ligi'nde son olarak Elfsborg'u mağlup eden kırmızı-beyazlıların, LaLiga ve Avrupa kupalarında toplamda 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Hafta sonu Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe ise ilk kez karşılaşacağı Athletic'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'nin oynacağı zorlu mücadele öncesi Diario Sport'tan İspanyol gazeteci Àlex Calaff, Athletic Bilbao'nun bu seneki performansını, Fenerbahçe'yi nelerin beklediğini, İspanya'da Jose Mourinho yankılarını ve mücadeleyle ilgili detayları HT Spor'dan Özer Çak'a değerlendirdi.
Athletic Bilbao bu yıl ligde ve Avrupa Ligi'nde çok iyi gidiyor. Peki Fenerbahçe'yi nasıl bir maç bekliyor?
Àlex Calaff (Diario Sport): Ernesto Valverde güçlü, sağlam ve çok rekabetçi bir takım yarattı
"Athletic Club üst üste beş maç kazandı ve 6 Ekim'den bu yana kaybetmedi. Ernesto Valverde güçlü, sağlam ve çok rekabetçi bir takım yarattı. Kanatlarda Williams kardeşlerle Athletic geçiş hücumlarında büyük tehlike yaratıyor. Nico, Avrupa Kupası ve Barça'nın geçen yaz ona olan ilgisi nedeniyle en dikkat çekici ve en popüleri ancak sağ kanatta oynayan Iñaki'nin değeri bilinmiyor. Altı gol attı ve tüm La Liga'daki en iyi sağ kanat oyuncularından biri. Ernesto Valverde, takımın kilit isimlerinden biri olan ve forvet arkasında ofansif orta saha olarak oynayan Oihan Sancet'in performansını en üst düzeye çıkardı. Sekiz golle takımın en skorer oyuncusu olan Sancet, takımda hemen hemen her şeyi yapan '9' numarası Gorka Guruzeta ile mükemmel bir uyum içinde. Fenerbahçe'nin önünde çok iyi antrenman yapan ve deplasmanda harika maçlar çıkaran bir takıma karşı çok zorlu bir maç var."
Athletic Bilbao'nun öne çıkan özellikleri neler? Güçlü ve zayıf yönleri neler?
Àlex Calaff (Diario Sport): Athletic Club'ın çok fazla zayıf noktası yok, bunun kanıtı da aldıkları sonuçlar
"Dediğim gibi, Athletic Club'ın en güçlü yanı hücumda sahip olduğu üç harika oyuncu. Benim için en özeli Valverde'nin yarattığı sistemde her şeyin mükemmel işlemesini sağlayan Oihan Sancet. Fenerbahçe onu durdurabilirse büyük bir iş başarmış olacak çünkü o dünya çapında bir oyuncu. Oyunu okuması, konsantrasyonu, tekniği, kalitesi ve oyun üzerindeki etkisi nedeniyle. Kanatlardaki Nico Williams ya da Alex Berenger ve Iñaki Williams ölümcül ve Mourinho onları durdurmak zorunda. Portekizli koçun ayrıca hava oyunu üzerinde de çalışması gerekecek çünkü Athletic Club set oyunlarında güçlü oyunculara sahip. Bugün, Athletic Club'ın çok fazla zayıf noktası yok, bunun kanıtı da aldıkları sonuçlar. Buna rağmen, Fenerbahçe için anahtarlardan biri daha baskı yapmak ve orta saha oyuncularının sakin oynamasına izin vermemek olacak."
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Àlex Calaff (Diario Sport): Mourinho'nun Türkiye'deki sonuçlara çok fazla katkıda bulunduğunu düşünmüyorum
"Mourinho'nun Türkiye'de ligi kazanmaya hazır bir takımı var ama Galatasaray'ın altı puan gerisindeler. Şahsen onun sonuçlara çok fazla katkıda bulunduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin geçen sezondan daha iyi oynadığını düşünmüyorum. Buna rağmen, medyada yer alma açısından Mourinho çok iyi. Sözleriyle, performansıyla sürekli basında yer alıyor. Ama ben onun o kadar da iyi bir antrenör olduğunu düşünmüyorum."
İspanya'da bu maç ve Mourinho hakkındaki görüşler neler?
Àlex Calaff (Diario Sport): Mourinho artık başardıklarından çok yedek kulübesindeki performansıyla konuşuluyor
"Bu maçla ilgili olarak İspanya'da belli bir sakinlik var. Athletic Club'ın 13 puanı var ve Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumda, bu nedenle Fenerbahçe'nin sahası kadar zor bir sahada, taraftarların bu kadar destekleyici olduğu bir sahada alınacak bir yenilgi takım için kriz anlamına gelmeyecektir. Ancak alınacak bir galibiyet bir sonraki tur için her şeyi çok iyi bir konuma getirecektir. Açıkçası, Mourinho'ya karşı oynamak, onu Real Madrid teknik direktörü olduğu dönemden çok iyi tanıdıkları İspanya'da her zaman ilgi çeker. Mourinho ile ilgili olarak, performansının düştüğü yönünde bir his var. Artık beş büyük ligin hiçbirinde teknik direktörlük yapmıyor ve başardıklarından çok yedek kulübesindeki performansları ya da basın toplantılarındaki sözleriyle konuşuluyor. O her zaman bir şovmen olmuştur. Kendisinin de dediği gibi, 'Özel Biri'."
Fenerbahçe'nin maçı kazanmak için ne yapması gerekiyor?
Àlex Calaff (Diario Sport): Fenerbahçe Oihan Sancet'i çok iyi savunmak zorunda!
"Fenerbahçe Oihan Sancet'i çok iyi savunmak zorunda çünkü Valverde'nin sisteminin anahtarı o. Ona baskı yapmalılar, rahat düşünmesine izin vermemeliler. Kanatlarda, 2'ye 1 durumlardan kaçınmak ve yardım etmek için tetikte olmalı ve çok iyi orta yapan Yuri Berchiche ve De Marcos'un ortalarını kapatmalılar. Seyirciler takımlarına yardım etmeli, tezahürat yapmalı ve Athletic Club'ı germeli. En önemli şey savunmada hata yapmamak ve rakip ceza sahasında etkili olmak olacak. Eğer Fenerbahçe bu alanlarda güçlü olursa maçı kazanabilir."
Fenerbahçe'nin forveti En-Nesyri uzun yıllar İspanya'da oynadı. Dzeko da Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. Nasıl bir performans göstermelerini bekliyorsunuz? Bilbao savunmasını zorlayabilecekler mi?
Àlex Calaff (Diario Sport): Dzeko 21. yüzyılın en büyük golcülerinden!
"En-Nesyri İspanya'da inişler ve çıkışlar yaşamış bir oyuncu. Çok gol attığı dönemler de oldu, başarılı olamadığı dönemler de. Ancak Leganés ve Sevilla'da geçirdiği dönem gol atabildiğini, boş alanda tehlikeli olduğunu ve harika bir bitirici olduğunu gösteriyor. Edin Dzeko'ya gelince, bence yaşına rağmen hala harika bir golcü. Bu sezon Mourinho'nun kadrosundaki forvetler nedeniyle önemini kaybedecek gibi görünüyordu ama o gollerini atmaya devam ediyor. O 21. yüzyılın en büyük golcülerinden biri. İkisi de harika bir oyun sergileyebiliyor. Zekiler, fırsatları değerlendiriyorlar ve tehlikeli olmak için topa fazla dokunmaları gerekmiyor. Havada iyiler, oyunu iyi okuyorlar, boyları da iyi... Şüphesiz Athletic Club'ın savunması onlara karşı dikkatli olmak zorunda."