İsrail'den kritik noktalara saldırı: Bilgileri Esad mı verdi?
Beşşar Esad'ın devrilmesinin ve Şam'ın muhalif silahlı grupların eline geçmesinin ardından Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail, operasyonunu genişleterek başkent Şam'ın 25 km yakınına ilerledi. İsrail ayrıca Lazkiye limanını ve Kamışlı hava üssünü bombaladı. İsrail'in tüm gizli tesislerin koordinatlarını devrik lider Esad'dan aldığı iddia edilirken New York Times, Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'na hava desteği verdiğini öne sürerek PKK/PYD terör örgütünün Münbiç'teki üssünün vurulduğunu bildirdi.
Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail'in Suriye'nin Akdeniz'deki Lazkiye limanını ve yakınlarındaki bir hava savunma üssünü hedef aldığını söyledi.
Bölgedeki iki güvenlik kaynağı İsrail'in Suriye'nin başkentinde bir askeri tesise ve geçmişte İran tarafından füze geliştirmek için kullanıldığını söylediği bir hükümet araştırma merkezine üç hava saldırısı düzenlediğini de duyurdu.
Kaynaklar, İsrail'in Suriye'nin güneybatısında, Sweida kentinin kuzeyindeki Khalkhala hava üssünü de içeren en az yedi hedefi vurduğunu belirtti.
İsrail hava saldırılarında, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Askeri Havalimanı'nı da vurdu.
Anadolu Ajansı, devrilen Esad yönetimine bağlı bazı üst düzey komutanların İsrail'e koordinat sağladığı iddiasını paylaşırken, bir diğer iddia ise Beşar Esad'ın, uçağının Şam Havalimanı’ndan kalkmasına ve vurulmamasına izin verilmesi karşılığında İsrail’e gizli askeri veri tabanını teslim ettiği.
İddiaya göre bu bilgiler doğrultusunda İsrail, Suriye genelindeki bütün gizli silah depolarını, radar mevzilerini ve modernize edilmiş füze noktalarını yok etmeye başladı.
"Türkiye'den SMO'ya hava desteği" iddiası
New York Times'ta paylaşılan habere göre Suriye Milli Ordusu, Münbiç'e yönelik saldırılarında savaş uçakları da dahil olmak üzere Türk hava gücü tarafından desteklendi.
İzleme grubu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bir Türk 'kamikaze insansız hava aracının PKK/PYD terör örgütünün askeri üssünde patladığını bildirdi.