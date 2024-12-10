Taylor Swift'in iki yıllık dünya turnesi hasılatı belli oldu

Taylor Swift ekonomisinin büyüklüğü, ekibine verdiği ikramiyeyle daha da çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi.



Taylor Swift, 17 Mart 2023'te başladığı, geçen hafta sonu bitirdiği Eras Dünya Turnesi maratonuyla servetine servet kattı.

Eras Turnesi kapsamında son konserini 8 Aralık Pazar günü Kanada'da veren Taylor Swift'in son gösterisinin ardından şirketi Taylor Swift Touring, turne rakamlarını açıkladı.

Buna göre 10 milyon 168 bin 8 kişinin katıldığı Eras Turnesi'nde toplam 2 milyar 77 milyon 618 bin 725 dolarlık (72.400.234.043 TL) bilet satışı gerçekleştirildi. Bu da Swift'in turnesinin, tüm zamanların en çok bilet satan turnesi olduğunu ortaya koydu.