Taylor Swift'in iki yıllık dünya turnesi hasılatı belli oldu
Taylor Swift'in 'Eras' adını verdiği dünya turnesi pazar günü sona erdi. Yaklaşık iki yıl süren konser serisinde rekor seyirci toplayan Swift, tüm zamanların en çok bilet satan turnesine imza attı
Taylor Swift ekonomisinin büyüklüğü, ekibine verdiği ikramiyeyle daha da çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi.
Taylor Swift, 17 Mart 2023'te başladığı, geçen hafta sonu bitirdiği Eras Dünya Turnesi maratonuyla servetine servet kattı.
Eras Turnesi kapsamında son konserini 8 Aralık Pazar günü Kanada'da veren Taylor Swift'in son gösterisinin ardından şirketi Taylor Swift Touring, turne rakamlarını açıkladı.
Buna göre 10 milyon 168 bin 8 kişinin katıldığı Eras Turnesi'nde toplam 2 milyar 77 milyon 618 bin 725 dolarlık (72.400.234.043 TL) bilet satışı gerçekleştirildi. Bu da Swift'in turnesinin, tüm zamanların en çok bilet satan turnesi olduğunu ortaya koydu.
HEM KAZANDI HEM KAZANDIRDI
14 Grammy ödüllü 34 yaşındaki şarkıcı, yaklaşık iki yıl süren turnesi boyunca hem kazandı hem de ekibine kazandırdı. ABD'li şarkıcı, ekibindeki kamyon şoförleri, yemek firmaları, enstrüman teknisyenleri, ışıklandırma, ses, prodüksiyon personeli, asistanlar, marangozlar, dansçılar, müzik grubu, güvenlik, koreograflar, saç-makyaj uzmanları, fizyoterapistler ve video ekibi dâhil olmak üzere turnesinde çalışan herkese toplam 197 milyon dolar (6.864.996.525 TL) ikramiye verdi.
Geçen yılın ağustos ayında, turnenin ilk Kuzey Amerika ayağını tamamladıktan sonra ekibine 55 milyon dolardan fazla ikramiye dağıttığı açıklanmıştı.
Forbes Dergisi, turnesiyle yakaladığı tarihi başarısının ve müzik kataloğunun kalıcı popülaritesinin ardından Taylor Swift'in mali durumunu ekim ayında güncellemişti. İlk kez geçen yıl milyarder statüsüne ulaşana Swift, bu yıl milyarder kadın müzisyenlerin zirvesine ulaşmıştı.
EN ZENGİN KADIN MÜZİSYEN
Taylor Swift, 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle Rihanna'yı geride bırakmış ve dünyanın en zengin kadın müzisyeni ünvanını elde etmişti.