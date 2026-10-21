Musk, SpaceX'in üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlamasının ardından düzenlenen konferansta, analistler ve yatırımcıların sorularını yanıtladı.

Şirketin Tesla ile birleşeceğine yönelik haber ve beklentilere ilişkin soru üzerine Musk, "Hem SpaceX hem de Tesla, hissedarların talebi üzerine bu fikri tartışmak için özel komiteler kurdu." diye konuştu.

Musk, çıkar çatışması dolayısıyla kendisinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bu komitelerin görüşmelerinde yer almadığını belirtti.

Birleşme kesin olacak gibi bir varsayım yapılmaması gerektiğini dile getiren Musk, "Sanırım bazı insanlar SpaceX ve Tesla birleşmesinin kesin olduğunu varsayıyor, bence bu abartılı bir ifade olur. Birleşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ama günün sonunda hissedarların bunu desteklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Musk, iki şirketin birleşebilmesi için, tüm Tesla hissedarlarının yüzde 50'sinin oyunun gerektiğini, bunun da aşılması zor bir eşik olduğunu anlattı.

Özel komitelerin herhangi bir şart üzerinde henüz anlaşmaya varmadığını kaydeden Musk, "Açıkçası varacaklarının da bir garantisi yok." dedi.

SpaceX ile Tesla'nın birleşmesinin büyük bir değer yaratacağına inandığının altını çizen Musk, yapay zeka, çip tasarımı, robotik, yörüngeye kütle taşıma gibi konulardaki işbirliğinden çok fazla kazanım sağlayabileceklerini anlattı.

Musk, "Dolayısıyla bunun iyi bir fikir olacağını düşünüyorum, ama bu her iki şirketin özel komitelerine kalmış bir durum. Ortaya bir şey çıkarmaları ve ardından bunun hissedarların oyuna sunulması gerekiyor." şeklinde konuştu

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PİYASA DEĞERLERİ

Tesla'nın piyasa değeri 20 Ekim itibarıyla yaklaşık 1,48 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, SpaceX'in piyasa değeri yaklaşık 2 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. İki şirketin birleşmesi halinde ortaya yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık bir şirket çıkabilir. Bu büyüklük, birleşik şirketi dünyanın en değerli 5. şirketi konumuna yükseltebilir.

Sıra

Şirket

Piyasa Değeri (Dolar)

YENİ ROADSTER'DA İŞ BİRLİĞİ

İki şirket arasındaki somut iş birliği geçen hafta tanıtılan Tesla Roadster'da görülmüştü. SpaceX teknolojilerinden yararlanılması planlanan yeni Roadster'ın, itici sistemleri sayesinde havada manevra yapabilmesi hedefleniyor. Elon Musk, aracın üretimine 2028'de başlanmasının planlandığını açıklamıştı. Roadster, iki şirketin birleşmesi halinde yapay zeka, çip tasarımı ve robotik alanlarının yanı sıra uzay teknolojileri ile otomotiv sektöründe de önemli işbirliği fırsatları doğabileceğine işaret ediyor.