"Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı" iddiası
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ayın başlarında İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi planladığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ABD Ara Seçimleri öncesinde çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıktığı öne sürüldü.
Financial Times gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesisleri, yönetime ait noktalar ve enerji santralleri dahil sivil altyapı tesislerini hedef alacak saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.
Habere göre, Netanyahu'nun planına karşı çıkan Trump, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde saldırıları yeniden başlatmama kararı aldı.
İsrail ordusunun planladığı saldırıların, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a düzenlediği saldırılardan daha yoğun olacağı ileri sürülen haberde, İsrail'in daha önce hedef alınmayan sivil altyapı tesislerini de içeren yeni bir hedef listesi hazırladığı iddia edildi.
Netanyahu, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında Başkan Trump ile 18 Ekim de dahil olmak üzere birden fazla kez görüştüğünü kaydetmişti.