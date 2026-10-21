Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?

ABD'de yapılan bir araştırma, yapay zeka kullanılarak, bir hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğunun hastanın yüz fotoğrafı üzerinden de değerlendirilebileceğini savundu.

Bilim insanları, yapay zeka destekli sistemin, milyonlarca sağlıklı yüz ile 35 bin kanser hastasının fotoğrafıyla eğitildiğini açıkladı. Bu sistem, göz çevresindeki özelliklere yakından bakarak hayatta kalma sürelerini tahmin edebiliyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin hastanelerde kullanıma uygun hale gelmesine henüz vakit olduğunu da kaydetti.

Amaçlarının, hastalara doğru tedavinin önerilmesine yardımcı olmak olduğunu da belirttiler.

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Araştırmanın ön bulguları ünlü tıp dergisi Lancet Digital Health'te yayınlandı.

GÖZLER HER ŞEYİ ANLATIR MI?

Söz konusu sistem 'FaceSurvival' adını taşıyor. Teknoloji bir kişinin ne kadar ömrü kaldığına ilişkin tahmin yaparken, göz altları ve burun köprüsü çevresindeki kısımlarına odaklanıyor. Bunların en kritik bölgeler olduğunu öne sürüyor.

Bu ölçütler, hastanın kemiklerine veya beynine yayılmış kanserler de dahil farklı seviyelerdeki birçok farklı kanser türüne uygulandı.

Araştırmada yer alan çoğu Amerikalı ve Hollandalı olan kanser hastaları, 50'li veya 60'lı yaşlarındayken; aralarında çocuklar ve 90'lı yaşlarında hastalar da bulunuyordu.

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Tedavi altındaki kişilerin ne kadar hasta oldukları ve hastalıklarının seyrinin nasıl olabileceği, halihazırda muayeneler, kapsamlı kontroller ve testlerle takip ediliyordu.

Patent başvurusu beklemede olan FaceSurvival isimli sistem, doktorlara yardımcı bir teknoloji olarak geliştiriliyor.

Araştırmanın direktörü olan Boston'daki Mass General Brigham Hastanesi'nden Dr. Raymond Mak amaçlarını şöyle anlattı: "Hastaların yaşı ilerledikçe, hekimlerin, radyasyon, cerrahi veya sistemik terapi gibi yoğun tedaviler önermeden önce fiziksel kırılganlığı belirlemek için daha iyi yöntemlere ihtiyaçları var."

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Mak, "Amacımız, yüz fotoğrafına dayalı sağlık değerlendirmesini daha niceliksel, tutarlı ve ölçeklenebilir hale getirmek. Hekimin yargısının yerini almak yerine kişiselleştirilmiş tedavi kararlarını destekleyebilmesini sağlamaktır" dedi.

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFLARDA TUTARLI SONUÇ VERİYOR

Mak ve meslektaşları ayrıca, bir kişinin doğum yaşına kıyasla biyolojik yaşını, yani göründüğü yaşını tahmin edebilen bir yapay zeka sistemi üzerinde de çalışıyor.

'FaceAge' isimli bu sistem, burun altındaki ve ağız yakınındaki cilt (nazalolabial kıvrımlar), alın (kaş çatma çizgileri), şakaklar (kaz ayağı) ve yanakların ne kadar hızlı yaşlandığımızın iyi bir göstergesi olduğu kabulü üzerinden çalışıyor.

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Aşırı alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı ve sigara içme gibi bazı alışkanlıklar bu süreci hızlandırabilir.

Mak, söz konusu sistemin, kişinin makyajsız fotoğraflarında şaşırtıcı derecede tutarlı sonuç verdiğini söyledi.

Mak, "Ayrıca test edilen çoğu estetik cerrahi işleminde de istikrarlı bir sonuç elde edildi; sadece rinoplasti sonrasında küçük bir değişiklik gözlemlendi" dedi.

Araştırmacılar, araçlarının ne denli iyi çalıştığını belirlemek için özellikle farklı etnik gruplardan çok daha fazla veri ve yüz fotoğrafına ihtiyaç duyduklarını vurguluyorlar.

Bu sistemler halen geliştirme aşamasında.

Araştırma ekibi, topluma, yüz fotoğraflarını yükleyerek kişiselleştirilmiş biyolojik yaş tahmini alma fırsatını değerlendirme daveti de yaptı.

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İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde video işleme ve yapay zeka sistemleri uzmanı olan Profesör Miroslaw Bober, bu sistemin gelecekte ulaşacağı kapasite konusunda konuşmak için henüz erken olduğuna işaret etti.

Bober, "Bu umut vadeden bir düşünce ancak klinik kullanım için henüz hazır değil" dedi.

Söz konusu sistemin doktorlar tarafından, hasta gruplarına göre test edilmeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Miroslaw Bober şu uyarıda bulundu: "Bir sonucu tahmin etmek, onu tanımlamakla aynı şey değildir."