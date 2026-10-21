Fenerbahçe-Slavia Prag maçı Çekya basında: Türk cehenneminde 1 puanı kaptı

IDNES: "Maçın gidişatını göz önünde bulundurursak, bu altın bir puan. Slavia oyuncuları Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetsiz serilerini 22 maça çıkarsalar da, sezonun ilk puanına sevindiler. Çok başarılı bir başlangıcın ardından, ev sahibi takım ilk on dakikadan sonra neredeyse bedavaya alınacak gibi görünen iki puanı kaybettiği için çok hayıflanacak."