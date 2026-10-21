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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe-Slavia Prag maçı Çekya basında: Türk cehenneminde 1 puanı kaptı

        Fenerbahçe-Slavia Prag maçı Çekya basında: Türk cehenneminde 1 puanı kaptı

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maç Çekya basınında da geniş yer buldu. Çekler, 2-0'dan geri dönüp 1 puanı alan takımlarını överken, sarı-lacivertlilerin ise kolay gibi görünen galibiyeti son anda kaçırdığını yazdılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle Slavia Prag'la 2-2 berabere kaldı. Mücadele Çek basınında da geniş yankı uyandırdı.

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        Çekya'da yayımlanan gazete ve internet siteleri, Slavia'nın müthiş bir geri dönüşe imza attığını yazdı. İşte Çek basınında Fenerbahçe-Slavia Prag maçının yankıları:

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        BLESK: "Çılgın bir başlangıç ve ilk puan. Maçın 11. dakikasında ev sahibi takım 2-0 öne geçtiğinde, maçın bu şekilde biteceği hiç belli değildi. Pavel Kacor, Türk cehenneminde altın ayağıyla yaptığı dokunuşla stadyumdaki havayı ustaca dondurdu, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’a ilk puanını kazandırdı."

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        DENIK: "Slavia, Türk cehenneminde bir puanı kaptı. Ev sahibi takım maça heyecan verici bir tempoyla başladı ve Prag takımının tepki vermeye vakti kalmadı. Slavia kötü bir başlangıcın ardından ise hızla toparlandı. 22 maçtır süren Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki galibiyet hasretine son veremese de, bu sezonki ilk puanını kazandı."

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        CESKA TELEVIZE: "Slavia kötü bir başlangıcın ardından toparlandı, Kacor 90. dakikada Fenerbahçe'yi galibiyetten mahrum etti. Slavia Prag için işlerin kötüye gittiği bir anda Guendouzi'nin pas hatası onların yardımına koştu, Provod becerikli bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kacor ise golünü, bir karateci gibi ayağını topa uzatarak attı."

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        TN: "Slavia, korkunç bir başlangıcın ardından, bir kung-fu tekmesi sayesinde beraberliği yakaladı. Kacor'un son dakikadaki kung-fu vuruşu beraberliği getirdi, Çek takımı Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanını aldı. Fenerbahçe taraftarı, bitiş düdüğünün ardından yuhalamalarla kendi oyuncularını uğurlayarak büyük memnuniyetsizliklerini gösterdi."

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        AKTUALNE: "Kötü başlangıç Slavia'yı yıldırmadı. Kırmızı-beyazlılar, harika bir performansın ardından İstanbul'dan ilk puanlarını aldılar. Fenerbahçe karşısında kötü bir başlangıcın ardından hızla toparlanan Slavia, işlerin kötü gittiği bir ortamda Guendouzi’nin hatalı pasını değerlendiren Provod’un golü ve Kacor’un ayağını rakip defansın önüne koyarak kaydettiği golle bir puanı elde etti."

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        IDNES: "Maçın gidişatını göz önünde bulundurursak, bu altın bir puan. Slavia oyuncuları Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetsiz serilerini 22 maça çıkarsalar da, sezonun ilk puanına sevindiler. Çok başarılı bir başlangıcın ardından, ev sahibi takım ilk on dakikadan sonra neredeyse bedavaya alınacak gibi görünen iki puanı kaybettiği için çok hayıflanacak."

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        #fenerbahçe
        #Slavia Prag
        #çekya
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