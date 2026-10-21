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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!

        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ederken, kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 09:14 Güncelleme:
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        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!

        Afyonkarahisar'da yürek yakan kaza, Emirdağ-Yunak karayolu Hisar köyü mevkiinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

        4 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ BELİRLENDİ

        Bölgeye gelen ekipler araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ederken, kazanın ardından Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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        Öte yandan kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.

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        #afyonkarahisar
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