Afyonkarahisar'da yürek yakan kaza, Emirdağ-Yunak karayolu Hisar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHA'daki habere göre kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ BELİRLENDİ

Bölgeye gelen ekipler araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ederken, kazanın ardından Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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Öte yandan kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.