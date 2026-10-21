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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü

        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü

        Fransa genelinde düzenlenen gösteriler sonrası protestocular ile polis arasında çatışma çıkarken, ülke genelinde de pek çok dükkan yağmalanmıştı. Lüks markaların da etkilendiği olaylarda yağmalanmış malların ikinci el pazarına düşmesinin ardından Fransa'da ikinci el ürün alım satımı için kullanılan Vinted uygulaması şüpheli ilanları kaldırdığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü

        Fransa genelinde yaşam maliyetinin yüksekliği ve azalan kamu hizmetlerine karşı düzenlenen gösteriler Cumartesi günü isyana dönüşmüş, protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ülke genelinde dükkanlar yağmalanmıştı.

        Yetkililer olayların üzerine haftasonu yaklaşık 2400 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, binlerce işletmenin hasar gördüğü veya yağmalandığı belirtildi.

        Lüks markaların da etkilendiği olaylarda yağmalanmış malların ikinci el pazarına düştüğü ve burada satıldığı ifade edildi.

        Bu gelişmelerin ardından ülkenin ikinci el kıyafet alım satımı için kullanılan Vinted uygulaması, şüpheli ilanlara yönelik kontrolleri artırdığını ve yağmalanmış mallarla bağlantılı ilanları kaldırdığını açıkladı.

        Şirket, ekiplerinin hafta sonundan bu yana yağmalama ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen ilanları tespit edip kaldırmak için 'acil önlem' aldığını ve şüpheli ilanlara yönelik incelemeyi artırdığını söyledi. Açıklamada, kurallarını ihlal ettiği tespit edilen hesapların kalıcı olarak yasaklanabileceği belirtildi.

        Vinted sözcüsü yaptığı açıklamada, "Çalıntı malların satışı veya bunların pazarlanması kesinlikle yasaktır ve buna sıfır tolerans gösteriyoruz" dedi. Şirket, kolluk kuvvetleri ve Fransız yetkililerle birlikte çalıştığını ve ortaya çıkan riskleri ve kötü niyetli davranışları tespit edip bunlarla mücadele etmek için süreçlerini uyarlamaya devam edeceğini belirtti.

        Fransa'nın küçük işletmelerden sorumlu bakan Serge Papin, Cumartesi günkü olaylar sırasında çalınan malların internet üzerinden satışa sunulmasının ardından, yetkililerin günün ilerleyen saatlerinde pazar yeri işletmecileri ve İçişleri ile Adalet Bakanlıklarından yetkililerle bir araya geleceğini söyledi. Hükümet yetkililerine göre; Vinted, Amazon, eBay ve TikTok gibi platformlar Pazartesi günü yapılan toplantıya davet edildi.

        Öte yandan eylemlerin daha da büyüyebileceği belirtiliyor. Lise ve üniversite öğrenci örgütleri Perşembe ve Cumartesi günleri daha fazla gösteri yapılması çağrısında bulunurken, daha fazla protesto gösterisi olabileceği ifade edildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #protesto
        #ekonomi
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