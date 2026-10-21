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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!

        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!

        Adana'da korkunç bir iddia ortaya çıktı. Olayda temizlik ürünleri satan dükkanda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki N. Musaoğlu'nun babası Ercüment Musaoğlu, "30 bin TL borcumuz vardı. Parayı vermeyince borçlularımız çeteye söylediler. Çeteler de gelip oğlumun başına ateş ettiler. Ona bunu yapanları bulun" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!

        Adana'da temizlik ürünleri satan dükkanda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan N. Musaoğlu’nun (15) babası Ercüment Musaoğlu (43), “30 bin TL borcumuz vardı. Parayı vermeyince borçlularımız çeteye söylediler. Çeteler de gelip futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Ona bunu yapanları bulun” dedi.

        DHA'nın haberine göre olay, 19 Ekim’de merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Temizlik ürünleri satışı yapılan dükkana motosikletle gelen 2 kişiden biri, kasada oturan N. Musaoğlu’nu başından tabancayla vurdu.

        Şüpheli iş yerinden çıkıp kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

        Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        "15 YAŞINDAKİ OĞLUMA KIYDILAR"

        Baba Ercüment Musaoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, “30 bin TL borcumuz vardı. Ödeyeceğimizi söyledik ancak bu borç için önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler. Parayı vermeyince çetelere söylediler. Onlar da bu kişilere inanarak oğluma silahla ateş etti. 15 yaşındaki futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Oğlum lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Benim oğlum gitti, şüpheliler hala yakalanmadı” dedi.

        Yetkililere seslenen Musaoğlu, “Feryadımı duyun, oğluma bunu yapanları bulun. Bunlar bir çete, bir örgüt. Yetkililere sesleniyorum, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

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        "MASUM FİDANIMA ATEŞ ETTİLER"

        Anne Nursel Musaoğlu da oğlunun saldırganlarının bulunmasını istedi. Gözyaşlarına boğulan anne, “Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğuma sandalyede kıydılar. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyorlar” diye konuştu.

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