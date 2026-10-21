Otilia: Serdar Ortaç beni engelledi
Rumen şarkıcı Otilia, Serdar Ortaç ile yeniden düet yapmayı planladıklarını ancak Ortaç'ın kendisini sosyal medyada engellediğini açıkladı. Şarkıcı, "Beni engelledi. Neden engellediğini hiç bilmiyorum" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Otilia, bir AVM'de görüntülendi. Şarkıcı, Emre Altuğ ile yaptığı düetten özel hayatına, anne olma hayalinden Serdar Ortaç ile yaşadığı şaşırtıcı olaya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
"BAZI TÜRK SANATÇILAR ÇOK EGOLU"
Emre Altuğ ile çıkardığı 'Benden Kaçamazsın' şarkısına değinen Rumen şarkıcı, meslektaşına övgüler yağdırdı. Altuğ'un egosuz olduğunu belirten Otilia, "Emre çok güzel bir insan. Dünyada şarkılarım çok dinlense de benim egom yok, Emre'de de ego yok. Ancak bazı Türk sanatçılar çok egolu" ifadelerini kullandı.
"NEDENİNİ HİÇ BİLMİYORUM"
Serdar Ortaç ile 'Balım' şarkısında düet yapan Otilia, yeni bir proje planlarken beklemediği bir durumla karşılaştığını açıkladı. Ortaç'ın kendisini engellediğini belirten şarkıcı, "Tekrar düet yapacaktık ama bir anda beni engelledi. Nedenini hiç bilmiyorum" dedi.
Geçtiğimiz yıl Bekir Ali Karakaş ile evlenen Otilia, evliliğinin genel olarak güzel gittiğini söyledi. Eşinin heyecanlı biri olduğunu ve kendisini her zaman desteklediğini belirten şarkıcı, Türk kültürünü çok sevdiğini ve özellikle Türk geleneklerine uygun bir düğün yapmak istediğini anlattı.
"ÇOĞU KADINDA OLAN BİR SENDROM VAR"
Anne olmayı çok istediğini belirten Otilia, eşi Bekir Ali Karakaş ile bebek sahibi olmak için çabaladıklarını söyledi. Ailelerinin de kendisine sık sık "Çocuk ne zaman geliyor?" diye sorduğunu ifade eden şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili ayrıntı vermeden şu açıklamada bulundu: Çoğu kadında olan bir sendrom var. Bundan dolayı biraz gecikmeli olacak. Onu düzeltmeye çalışıyoruz.
"GELİN-KAYNANA GİBİ DEĞİLİZ"
Kayınvalidesiyle ilişkisini esprili bir dille anlatan Otilia, ilk başlarda kendisini anlamakta zorlansa da Türkçesini onun sayesinde geliştirdiğini söyledi. Çok iyi anlaştıklarını vurgulayan şarkıcı, "Gelin-kaynana gibi değiliz. Ben kızı oldum, eşim de damadı gibi oldu" diye konuştu.