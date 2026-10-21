Otilia: Serdar Ortaç beni engelledi

"ÇOĞU KADINDA OLAN BİR SENDROM VAR"

Anne olmayı çok istediğini belirten Otilia, eşi Bekir Ali Karakaş ile bebek sahibi olmak için çabaladıklarını söyledi. Ailelerinin de kendisine sık sık "Çocuk ne zaman geliyor?" diye sorduğunu ifade eden şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili ayrıntı vermeden şu açıklamada bulundu: Çoğu kadında olan bir sendrom var. Bundan dolayı biraz gecikmeli olacak. Onu düzeltmeye çalışıyoruz.