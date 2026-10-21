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        Haberler Gündem Güncel Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı

        Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı

        Gümrük Muhafaza ekiplerinin İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen kültür varlıkları ele geçirildi. İpsala Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki kontrollerde ise X-ray taramasına yönlendirilen başka bir tırda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının önlenmesinin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti. Ersoy, “Bu toprakların hafızasını korumak, geleceğimize sahip çıkmaktır.” ifadelerini kullandı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

        İpsala ve Kapıkule’deki operasyonlarla kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılmasının engellendiğini belirten Ersoy, her bir eserin geçmişle kurulan bağı güçlendiren eşsiz bir emanet olduğunu vurguladı.

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        "MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ HALKALARINDAN BİRİ"

        Yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi için yürütülen çalışmaların yanı sıra kaçakçılığın ülke sınırları içinde önlenmesinin de önem taşıdığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

        “Her bir eser, ait olduğu topraklarda anlamını koruyan, geçmişimizle bağımızı güçlendiren eşsiz bir emanet. Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli halkalarından biri de bu emanetleri ülkemizden çıkarılmadan korumak.”

        Ersoy, operasyonlarda görev alan ekiplere teşekkürlerini şu sözlerle iletti: “Dikkat ve titizlikleriyle kültürel mirasımıza sahip çıkan Gümrük Muhafaza ekiplerimize, başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere operasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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        Kültürel mirası koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Ersoy, “Kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyecek, bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

        İKİ SINIR KAPISINDA KAÇAKÇILIĞA GEÇİT VERİLMEDİ

        Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve denetimleri kapsamında İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen kültür varlıkları ele geçirildi. İpsala Gümrük Kapısı’nda Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu.

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        Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki kontrollerde ise X-ray taramasına yönlendirilen başka bir tırda, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Her iki operasyonda ele geçirilen eserlere el konulurken, olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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