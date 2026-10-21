Avrupa Ligi'nde rakip Crystal Palace! Hedef Dolmabahçe'de 9'da 9...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, lig etabındaki üçüncü maçında yarın akşam İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek. İlk iki maçından galibiyetle ayrılan ve 6 puanı bulunan siyah-beyazlılar, Crystal Palace'ı da devirip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Beşiktaş'ın İngiliz ekibi karşısında en büyük kozu ise yine taraftarı olacak. Kara Kartal, bu sezon Dolmabahçe'de çıktığı 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Şimdiki hedef; Crystal Palace'ı da Londra'ya eli boş gönderip iç sahada 9'da 9 yapmak...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.
Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.
Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı futbol takımı, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
TEK EKSİK ORKUN KÖKÇÜ
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA DOLUDİZGİN
İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.
Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü.
Siyah-beyazlılar, Crystal Palace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor.
DOLMABAHÇE 'KALE' OLDU!
Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla rakiplerini evlerine eli boş gönderdi.
Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 4'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Ligde Eyüpspor (1-0), Arca Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0) ve Kocaelispor'u (2-1) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı da yenerek "Dolmabahçe"deki serisini sürdürmek istiyor.
CRYSTAL PALACE FORMUNDAN UZAK
İngiliz temsilcisi, bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor.
Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Crystal Palace, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.
Premier Lig'de ise ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Crystal Palace, bu süreçte 7 puan topladı. Londra ekibi, 14. basamakta kendine yer buldu.
Crystal Palace, ligde son haftada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 kaybetti.
AVRUPA KUPALARINDA 267. RANDEVU
Kartal, Crystal Palace karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 267. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 266 mücadelede 104 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 363 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 399 gole engel olamadı.
AVRUPA LİGİ'NDE 142. MÜSABAKA
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 141 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 64 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı karşılaşmalarda 224 kez gol sevinci yaşarken, 184 kez de ağları havalandı.
İÇ SAHADAKİ 134. MAÇ
Siyah-beyazlı takım, Crystal Palace karşısında iç sahadaki 134. maçına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak boy gösterdiği 133 karşılaşmada bu maçlarda 68 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 209 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 151 gol gördü.
CRYSTAL PALACE TÜRK TAKIMLARIYLA 3. KEZ
Crystal Palace, daha önce Türk takımlarına karşı 2 maça çıktı. İngilizler, söz konusu mücadeleleri Samsunspor’a karşı oynadı. İki takım, 1998-1999 sezonunda Intertoto Kupası’nda rakip oldu. Hem iç hem de dış sahada 2-0’lık skorla galip gelen Premier Lig takımı, bir üst tura çıkan taraf oldu.
BEŞİKTAŞ'IN İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 23. SINAVI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında İngiliz ekiplerine karşı 2 kez sahaya çıktı. 4 kez ile en fazla Liverpool ile mücadele eden Kara Kartal, 3 defa Tottenham, 2'şer defa Stoke City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leeds United, Aston Villa ve Wolves, 1 kez de Bolton Wanderers’la oynadı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.