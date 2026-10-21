Burdur'da acı olay, pazar günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi.

6. KATTAKİ TERASTAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Çağrı Çiçen (19) henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki terastan düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre olayda Çiçen ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

19 YAŞINDA HAYATA VEDA

Çiçen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında Çiçen'in yanında bulunan 4 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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4 ARKADAŞI TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan tahkikat çerçevesinde yeni delillere ulaşan ekipler tarafından dün Çiçen'in hayatını kaybettiği gün terasta bulunan 4 arkadaşını tekrar gözaltına alındı.

BİR ARKADAŞI TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheliden M.Z.İ., taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 zanlı ise yurt dışı yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.