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        Haberler Gündem Yargı AYM, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini görüşecek

        AYM, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini görüşecek

        Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin ismine ilişkin açılan davayı bugün görüşecek. Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:57 Güncelleme:
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        Yeni Parti'nin ismi AYM gündeminde

        Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini, bugünkü Genel Kurul gündeminde görüşecek.

        Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı.

        AYM'nin, Genel Kurul toplantısında, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşerek karara bağlaması bekleniyor.

        YENİ PARTİ'YE SAVUNMA İÇİN BİR AY SÜRE TANINMIŞTI

        Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

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        Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.

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