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        Haberler Ekonomi Borsa Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 kişi hakkında gözaltı kararı

        Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 kişi hakkında gözaltı kararı

        Sermaye piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 09:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

        Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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        Operasyonda şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.

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