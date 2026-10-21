Zeynep Çamcı anne oldu
2015'te yönetmen Serhat Bayram ile evlenen oyuncu Zeynep Çamcı, erkek bebek dünyaya getirdi
Giriş: 21 Ekim 2026 - 08:36 Güncelleme:
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Zeynep Çamcı’dan müjdeli haber geldi. 2015'te Serhat Bayram ile dünyaevine giren oyuncu, anne oldu.
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Çamcı, ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla duyurdu.
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Hamilelik sürecini gizli tutan 39 yaşındaki oyuncu, sevincini takipçileriyle paylaştı.
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Erkek bebek dünyaya getiren Zeynep Çamcı, oğluna 'Can' adını verdi.
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Bebeğini 15 Ekim'de kucağına aldığını açıklayan paylaşımında Çamcı, "Hoş geldin Can'om" ifadelerini kullandı.
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Çamcı'nın paylaşımına Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Pelin Akil, Murat Dalkılıç, Burcu Biricik ve Hatice Aslan gibi çok sayıda ünlü isim; "Sağlıkla büyütün", "Tebrikler, maşallah" yorumunda bulundu.
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