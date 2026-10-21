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        Haberler Magazin Zeynep Çamcı anne oldu

        Zeynep Çamcı anne oldu

        2015'te yönetmen Serhat Bayram ile evlenen oyuncu Zeynep Çamcı, erkek bebek dünyaya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 08:36 Güncelleme:
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        Zeynep Çamcı’dan müjdeli haber geldi. 2015'te Serhat Bayram ile dünyaevine giren oyuncu, anne oldu.

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        Çamcı, ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla duyurdu.

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        Hamilelik sürecini gizli tutan 39 yaşındaki oyuncu, sevincini takipçileriyle paylaştı.

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        Erkek bebek dünyaya getiren Zeynep Çamcı, oğluna 'Can' adını verdi.

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        Bebeğini 15 Ekim'de kucağına aldığını açıklayan paylaşımında Çamcı, "Hoş geldin Can'om" ifadelerini kullandı.

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        Çamcı'nın paylaşımına Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Pelin Akil, Murat Dalkılıç, Burcu Biricik ve Hatice Aslan gibi çok sayıda ünlü isim; "Sağlıkla büyütün", "Tebrikler, maşallah" yorumunda bulundu.

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        #Zeynep Çamcı
        #bebek
        #doğum
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