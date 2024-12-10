Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesiyle ilgili, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir." açıklamasında bulundu.

İsrail'in ayrıştırma bölgesine girmesi ve Suriye topraklarında ilerlemesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.