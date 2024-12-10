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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki

        Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 km yakınına kadar gelen İsrail ordusuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasını ihlal ederek Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:49
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        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesiyle ilgili, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir." açıklamasında bulundu.

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        İsrail'in ayrıştırma bölgesine girmesi ve Suriye topraklarında ilerlemesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz."

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