Kuzeybatı Suriye ve İdlib'in bir kısmını yöneten HTŞ'ye bağlı Kurtuluş Hükümeti'nin başbakanı Muhammed El Beşir, 1 Mart tarihine kadar Suriye'nin geçici başbakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

Suriye'de 53 yıllık Esad iktidarının muhalif silahlı güçler tarafından devrilmesinin ardından Şam'ın kontrolünü ele alan Heyet El Tahrir Şam grubu, İdlib bölgesinin başbakanı olan Muhammed El Beşir'i 'geçici başbakan' olarak atamıştı.

Devrik Beşar Esad yönetiminin son başbakanı olan Muhammed el-Celali, HTŞ lideri Colani ve başbakan olarak atanan El Beşir'le görüşmüş ve devir işlemlerini gerçekleştirmişti. Muhammed El Beşir kimdir? Suriyeli bir mühendis ve siyasetçi olan El Beşir, ocak ayında HTŞ yönetimindeki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin beşinci başbakanı olarak görev yaptı.