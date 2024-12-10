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        Haberler Dünya Son dakika: Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama | Dış Haberler

        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama

        Suriye'nin yeni başbakanı Muhammed El Beşir, 1 Mart tarihine dek geçici hükümetin başbakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:43
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        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
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        Kuzeybatı Suriye ve İdlib'in bir kısmını yöneten HTŞ'ye bağlı Kurtuluş Hükümeti'nin başbakanı Muhammed El Beşir, 1 Mart tarihine kadar Suriye'nin geçici başbakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

        Suriye'de 53 yıllık Esad iktidarının muhalif silahlı güçler tarafından devrilmesinin ardından Şam'ın kontrolünü ele alan Heyet El Tahrir Şam grubu, İdlib bölgesinin başbakanı olan Muhammed El Beşir'i 'geçici başbakan' olarak atamıştı.

        Devrik Beşar Esad yönetiminin son başbakanı olan Muhammed el-Celali, HTŞ lideri Colani ve başbakan olarak atanan El Beşir'le görüşmüş ve devir işlemlerini gerçekleştirmişti.

        Muhammed El Beşir kimdir?

        Suriyeli bir mühendis ve siyasetçi olan El Beşir, ocak ayında HTŞ yönetimindeki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin beşinci başbakanı olarak görev yaptı.

        Kurtuluş Hükümeti tarafından yayınlanan özgeçmişine göre 1986 yılında İdlib'in Cebel Zaviye bölgesinde doğdu.

        Halep Üniversitesi'nden 2007 yılında elektrik ve elektronik mühendisliği diploması aldı ve iletişim alanında uzmanlaştı.

        2021 yılında İdlib Üniversitesi'nden şeriat ve hukuk alanında onur derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Suriye Uluslararası Eğitim, Dil ve Danışmanlık Akademisi'nden idari planlama sertifikası ve proje yönetimi sertifikası aldı.

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