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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!

        Sivasspor deplasmanından 10 kişiyle 3 puanla dönen Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni jokeri de Roland Sallai oldu. Macar futbolcu Sivasspor karşılaşmasında dört mevkide oynadı; istatistiklere damga vurdu

        Giriş: 10.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:41
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        Galatasaray, Sivasspor’u 3-2’lik skorla mağlup ederken 10 kişi elde edilen zaferde öne çıkan futbolcular da vardı.

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        Son iki sezonda bek bölgesinde bir türlü umduğunu bulamayan Okan Buruk bu bölgelere başka pozisyonlardan futbolcu çekiyordu.

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        Geçmişte Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu gibi isimleri kullanan başarılı teknik direktörün son jokeri ise Roland Sallai oldu.

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        Macaristan Milli Takımı’nda genellikle santrfor arkasında görev alan Sallai, Sivasspor karşısına dörtlü savunmanın sağında başladı.

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        Galatasaray’dan önceki kariyerinde de üç stoperli kurguda sağ kanat bek olarak görev yapan Macar futbolcu çok yönlülüğüyle transfer edilmişti.

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        Sallai ilk kez dörtlünün sağında görev yapmasına rağmen yerini ve rolünü yadırgamadı. Karşısında Garry Rodrigues gibi sprinter bir oyuncu bulunmasına rağmen sağ kanattan açık vermedi.

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        Sivas deplasmanında sağ bek dışında kısa bir süre de olsa sağ stoper, sol bek ve sağ kanatta da görev yapan Sallai’nin başarılı performansı istatistik kağıdına da yansıdı.

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        Mücadele boyunca 8 top kapan Macar futbolcu girdiği 15 ikili mücadelenin 10’unu kazanmayı başardı. Yüzde 93’lük pas isabet oranı yakalayan Sallai ayrıca 6 kez de top uzaklaştırdı.

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