Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu resimlerdeki mantık hatalarını bulmak büyük dikkat istiyor! Birbirinden detaylı 10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?

        Bu resimlerdeki mantık hatalarını bulmak büyük dikkat istiyor! Birbirinden detaylı 10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?

        Görsellerdeki ince detayları fark etmek, dikkat yeteneğinizi ve gözlem gücünüzü test etmenin eğlenceli bir yolu! Siz de zekânızı sınayarak birbirinden karmaşık 10 görseldeki mantık hatalarını keşfetmeye hazır mısınız? Dikkatinizi toplayın, her bir hatayı bulmak için gözlerinizi dört açın!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 08:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her şey göründüğü kadar basit olmayabilir! Bu eğlenceli ve düşündürücü görsellerde gizlenen mantık hatalarını bulmak için gözlem becerilerinizi kullanmanız gerekecek. Bakalım, bu dikkat testinde tüm hataları yakalayabilecek misiniz?

        2

        1:

        3

        Cevap:

        4

        2:

        5

        Cevap:

        6

        3:

        7

        Cevap:

        8

        4:

        9

        Cevap:

        10

        5:

        11

        Cevap:

        12

        6:

        13

        Cevap:

        14

        7:

        15

        Cevap:

        16

        8:

        17

        Cevap:

        18

        9:

        19

        Cevap:

        20

        10:

        21

        Cevap:

        Kaynak: Brigth Side

        Fotoğraf Kaynak: Brigth Side

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Asgari ücret gerçekleri
        Asgari ücret gerçekleri
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        "Binlerce muhalif görüşün teşekküründen daha kıymetli"
        "Binlerce muhalif görüşün teşekküründen daha kıymetli"
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek
        Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar