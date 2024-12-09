Nerede kaldı FAIR-PLAY?

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın 2-2 berabere kaldığı maçta Trabzonspor lehine verilen skandal penaltı kararı tartışılmaya devam ediyor. Enis Destan'ın 'oscarlık oyunculara taş çıkartan' hareketi futbolseverler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi.

🔙 HT - Teşekkürler Kasımpaşa ( 14.03.2015)



📰 Şota'nın talimatıyla Konyaspor'un gol atmasına izin verilmişti! pic.twitter.com/ktxysLkD47 — HT Spor (@HTSpor) December 9, 2024

Kasımpaşa Spor Kulübü mücadelenin ardından, "Kamu görevlisini aldatmaya yönelik bu hareketten ötürü oyuncu ve VAR protokolünü ihlal eden müsabaka hakemlerine karşı Türk futbolu adına resmi girişimlere başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız" şeklinde bir açıklama yaparak konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüp ayrıca oyuncu ile müsabaka hakemlerine yönelik yaptırımları takipte olduğunu vurguladı.

REKLAM

Sportmenliğe hiç yakışmayacak şekilde kendini yere bırakan Enis Destan tartışılmaya devam ederken Türk futbolunda FAIR-PLAY konusu bir kez daha gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere Kasımpaşa Spor Kulübü, 13 Mart 2015 tarihinde Türk futbol tarihine geçecek bir FAIR-PLAY hareketine imza atmıştı.