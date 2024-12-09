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        Haberler Dünya Amerika ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik" | Dış Haberler

        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"

        ABD'li üst düzey yetkili, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yle tam angajman içinde hareket ettiklerini, bunların yapıcı etkileri olduğunu ifade etti. Yetkili, Suriye'deki gelişmeler ışığında temel odak noktasının "yeni bir Suriye" ve Esad rejiminden uzaklaşma olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 01:13 Güncelleme: 09.12.2024 - 01:16
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        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
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        Üst düzey bir ABD yetkilisi, isminin gizli kalması koşuluyla gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Suriye'deki gelişmeler ışığında halihazırda temel odak noktasının "yeni bir Suriye" ve Esad rejiminden uzaklaşma olduğunu dile getiren yetkili, herkesin daha iyi bir Suriye için yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine işaret etti.

        "TÜRKİYE İLE ABD, TAM ANGAJMAN İÇİNDE HAREKET ETTİ"

        AA'nın haberine göre; yetkili, Türkiye ve ABD'nin bu süreçte tam angajman içinde hareket ettiğini kaydetti. Bu çerçevede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını bildiren yetkili, bu görüşmelerin yapıcı etkileri olduğunu söyledi.

        Yetkili, ABD ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki ilişki hakkında ise grubun Suriye'de geçiş sürecinde önemli bir rol oynayacağının açık olduğunu dile getirdi.

        ABD'nin HTŞ ile ilişkilerinin "ABD çıkarları" önceliklendirilerek ve uygun bir şekilde yürütüleceğini belirten yetkili, HTŞ yetkililerinin söylemlerinin nasıl faaliyete dönüşeceğinin önem taşıdığına işaret etti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Suriye
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