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        Haberler Dünya ABD jetleri DEAŞ kamplarını ve militanlarını hedef alan onlarca hassas hava saldırısı düzenledi. | Dış Haberler

        ABD jetleri DEAŞ kamplarını hedef alan hava saldırısı düzenledi

        ABD Suriye'de bulunan DEAŞ kamplarına hava saldırısı düzenledi. Harekatta B-52'ler, F-15'ler ve A-10'lar da dahil olmak üzere çok sayıda ABD Hava Kuvvetleri uçağı kullanılarak 75'ten fazla hedef vuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:49
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        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
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        ABD savaş uçakları Suriye'nin merkezinde bilinen DEAŞ kamplarını ve militanlarına hava harekatı düzenledi.

        ABD Merkez Komutanlığı'ndan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada operasyonlarla ilgili şu açıklama yapıldı:

        "YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞI ENGELLENECEK"

        Operasyon DEAŞ liderlerine, mensuplarına ve kamplarına yönelik saldırılar, terör örgütünün dış operasyonlar gerçekleştirmesini engellemek ve örgütün mevcut durumdan yararlanarak Suriye'nin merkezinde yeniden yapılanma arayışına girmesini engellemek amacıyla, örgütün dağıtılması, etkisiz hale getirilmesi ve yenilgiye uğratılması amacıyla sürdürülen misyonun bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.

        "DEAŞ'A OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

        Operasyonda, B-52'ler, F-15'ler ve A-10'lar da dahil olmak üzere çok sayıda ABD Hava Kuvvetleri uçağı kullanılarak 75'ten fazla hedef vuruldu. Çatışmalarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor ve sivil kayıpların olduğuna dair bir belirti yok. CENTCOM, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, Suriye'deki bu dinamik dönemde bile DEAŞ'ın operasyonel kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik operasyonlar yürütmeye devam edecektir.

        "DEAŞ'LA ORTAKLIK KURANLAR SORUMLU OLACAK"

        Açıklamada "Hiç şüphe yok ki, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz. Suriye'deki tüm örgütler, DEAŞ ile ortaklık kurmaları veya onu herhangi bir şekilde desteklemeleri halinde onları sorumlu tutacağımızı bilmelidir."

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        #ABD DEAŞ operasyonu
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