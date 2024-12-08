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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi

        İsrail ordusu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.12.2024 - 19:01 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:41
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        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
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        İsrail, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye asker sevk etti.

        İsrail ordusu, İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Hermon Dağı'nın Suriye tarafının İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı Shaldag Birimi tarafından direnişle karşılaşmadan ele geçirildiği ifade edildi.

        İsrail ordusu, ayrıca İsrail sınırına yakın Suriye’deki Ofaniya, Kuneytra, el-Hamidiye, Samdaniya el-Garbiyye ve el-Kahtaniye köyleri için uyarı yayınladı. Ordu tarafından yapılan uyarıda, "Bölgenizdeki çatışmalar İsrail ordusunu harekete geçmeye zorluyor ve size zarar verme niyetinde değiliz. Güvenliğiniz için evde kalmalı ve bir sonraki duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız" denildi.

        Öte yandan İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı'nı ziyaret eden Başbakan Binyamin Netanyahu, "Biz her şeyden önce sınırımızı korumak için hareket ediyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, yani Güçler Ayrılığı Anlaşması ile kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti” demişti.

        İsrail ordusu, Suriye’nin içişlerine ve ülkedeki gelişmelere müdahale etmeyeceklerini belirtti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Beşar Esad'ın düşüşünü "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. Bunun İsrail'in Esad'ın destekçileri İran ve Lübnan'daki Hizbullah milislerine yönelik askeri saldırılarının bir sonucu olduğunu ifade eden Netanyahu, İsrail askerlerine İsrail'in güvenliğini sağlamak için bölgedeki tampon bölgeleri ele geçirmeleri yönünde talimat verdiğini söyledi. Netanyanhu, İsrail'in sınırlarına düşman güçlerin yerleşmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

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