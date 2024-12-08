Dışişleri Bakanı Fidan: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da gerçekleştirilen "Doha Forum 2024"te basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada Suriye'de yaşanan gelişmelere değindi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle:

"Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor.

Bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan el uzattı, ancak rejim bunu kabul etmedi. Halkın yarısı hem ülke içinde hem ülke dışında yerinden edildi. Bu sabah Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir.

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Bölge ve bölge dışında bütün aktörlere dikkatli, sakin hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor. Suriye devlet kurumları korunmalı ve muhalif güçler hemen birleşmeli.