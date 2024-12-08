Esad rejimi düştü: Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
Dünyanın dört bir yanında Suriye'de Esad rejiminin çökmesine ilişkin açıklamalar geliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'de yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu. Netanyahu, "Esad'ın düşüşü tarihi bir gün" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Barbar devlet çöktü" açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği de Esad rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından ilk kez konuştu. İran ve Hizbullah'ın kayıp yaşadığını belirten Netanyahu, "Esad'ın düşüşü tarihi bir gün"
ifadelerini kullandı.
Suriye sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret eden Netanyahu, İsrail güçlerine ülkenin güvenliğini sağlamak için tampon bölgedeki alanları ele geçirmelerini emretti ve "Sınırımızda hiçbir düşman gücün yerleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
MACRON: BARBAR DEVLET ÇÖKTÜ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif grupların, Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaptığı paylaşımla, " (Beşar Esad rejimi) Barbar devlet çöktü. Sonunda." ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.
Macron Suriye'deki gelişmelere ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Esad rejiminin çökmesinden memnuniyetini dile getirdi.
"Barbar devlet çöktü. Sonunda. Suriye halkına, onların cesaretine, sabırlarına saygımı sunuyorum. Bu belirsizlik anında, onlara barış, özgürlük ve birlik dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullanan Macron, ülkesinin tüm Orta Doğu'nun güvenliğine bağlılığını sürdüreceğini aktardı.
AB ESAD REJİMİNİN YIKILMASINI OLUMLU KARŞILADI
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını bildirerek bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu aktardı.
Kallas, X hesabından, Suriye'de Esad liderliğindeki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesine ilişkin paylaşım yaptı.
AB'nin önceliğinin bölgede güvenliğin sağlanması olduğunu aktaran Kallas, Suriye ve Orta Doğu'da "tüm yapıcı ortaklarla" birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
Kallas, "Esad diktatörlüğünün sona ermesi olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişmedir. Bu aynı zamanda Esad'ın destekçileri Rusya ve İran'ın zayıflığını da göstermektedir." ifadesini kullandı.
BELÇİKA: ON YILLARDIR SÜREN KORKU VE BASKIDAN SONRA UMUT VAR
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter ise X paylaşımda, Esad "diktatörlüğünün" sona ermesiyle Suriye'de "yeni bir dönemin başladığını" aktardı.
De Sutter, "On yıllardır süren korku ve baskıdan sonra umut var. Artık tüm vatandaşların temsil edildiği ve azınlıkların korunduğu demokratik bir sisteme yer var." değerlendirmesinde bulundu.