Esad rejimi düştü: Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından ilk kez konuştu. İran ve Hizbullah'ın kayıp yaşadığını belirten Netanyahu, "Esad'ın düşüşü tarihi bir gün"

ifadelerini kullandı.

Suriye sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret eden Netanyahu, İsrail güçlerine ülkenin güvenliğini sağlamak için tampon bölgedeki alanları ele geçirmelerini emretti ve "Sınırımızda hiçbir düşman gücün yerleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da Haberi Görüntüle MACRON: BARBAR DEVLET ÇÖKTÜ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif grupların, Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaptığı paylaşımla, " (Beşar Esad rejimi) Barbar devlet çöktü. Sonunda." ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi. REKLAM Macron Suriye'deki gelişmelere ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Esad rejiminin çökmesinden memnuniyetini dile getirdi.

Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi Haberi Görüntüle "Barbar devlet çöktü. Sonunda. Suriye halkına, onların cesaretine, sabırlarına saygımı sunuyorum. Bu belirsizlik anında, onlara barış, özgürlük ve birlik dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullanan Macron, ülkesinin tüm Orta Doğu'nun güvenliğine bağlılığını sürdüreceğini aktardı. AB ESAD REJİMİNİN YIKILMASINI OLUMLU KARŞILADI Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını bildirerek bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu aktardı.

Kallas, X hesabından, Suriye'de Esad liderliğindeki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesine ilişkin paylaşım yaptı. AB'nin önceliğinin bölgede güvenliğin sağlanması olduğunu aktaran Kallas, Suriye ve Orta Doğu'da "tüm yapıcı ortaklarla" birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Kallas, "Esad diktatörlüğünün sona ermesi olumlu ve uzun zamandır beklenen bir gelişmedir. Bu aynı zamanda Esad'ın destekçileri Rusya ve İran'ın zayıflığını da göstermektedir." ifadesini kullandı.