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        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü

        Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi sona erip, muhalifler tarafından Suriye'nin başkenti Şam'da kontrolü ele almasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'den beklenen açıklama geldi. "Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü" diye konuşan Biden, "ABD Suriye'deki partnerleriyle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08.12.2024 - 21:46 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:06
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        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
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        ABD Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın düşüşünün ardından açıklama yaptı.

        "Nihayet Esad rejimi düştü" diye konuşmasına başlayan Biden'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

        "ESAD'IN DESTEKÇİLERİ İRAN, HİZBULLAH VE RUSYA OLDU"

        Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü. Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar.

        "DEAŞ'A KARŞI GÖREVİMİZİ KORUYARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

        Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail’in de bulunduğu ülkeleri, Suriye’den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz. Suriye’nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ’a karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz.

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        "SURİYELİ GRUPLARLA TEMAS HALİNDE OLACAĞIZ

        Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan süreç dahil olmak üzere bağımsız ve egemen, Esad rejiminin olmadığı bir Suriye’ye geçişi sağlamak amacıyla yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilere hizmet edecek yeni bir hükümet oluşturulması için tüm Suriyeli gruplarla temas halinde olacağız. ABD Suriye'deki partnerleriyle çalışmaya devam edecek"

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