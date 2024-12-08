Biden: Sonunda Esad rejimi düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın düşüşünün ardından açıklama yaptı.

"Nihayet Esad rejimi düştü" diye konuşmasına başlayan Biden'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"ESAD'IN DESTEKÇİLERİ İRAN, HİZBULLAH VE RUSYA OLDU"

Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü. Yıllardır Esad'ın başlıca destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya oldu. Ancak geçtiğimiz hafta içinde üçünün de desteği azaldı, çünkü üçü de bugün benim göreve gelmemden bu yana çok daha zayıf durumdalar.

"DEAŞ'A KARŞI GÖREVİMİZİ KORUYARAK SÜRDÜRECEĞİZ" Geçiş döneminde aralarında Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail’in de bulunduğu ülkeleri, Suriye’den gelecek her türlü tehdide karşı destekleyeceğiz. Suriye’nin doğusunda herhangi bir tehdit karşısında personelimizi koruyacak bir güvence kapasitesi oluşturulmasına yardımcı olacağız ve DEAŞ’a karşı görevimizi, büyük ölçüde koruyarak, sürdürmeye devam edeceğiz.