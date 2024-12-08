Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye'deki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz, "Suriye, Suriyelilerindir! Yaşadıkları büyük acılar ve verdikleri tarihi mücadele sonunda Suriye halkı yeni bir dönem başlatmaktadır. Suriye halkının iradesini yansıtan yeni bir rejim için geçiş sürecinin sağlıklı işlemesi son derece önemlidir. Dar ve çatışmacı değil, kapsayıcı ve inşa edici bir yaklaşım esas olmalıdır. Bölge dışı güçler zaten yeterince acı yaşamış Suriye'nin istikrarına zarar verici eylemlerden kaçınmalı, uluslararası toplum ve kurumlar yeniden inşa sürecine destek vermelidir. Tüm unsurları ile Suriye halkının birliği, istikrarı ve huzuru için siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecinin başarılı olmasını diliyorum" dedi.

"TERÖR TEHDİTLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMİZDEN" Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğin korunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Tüm dinlerden, mezheplerden ve etnik kimliklerden Suriye vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşaması için gerekli şartlar hızla oluşturulmalıdır. Suriye'de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü de sağlanmış olacaktır. Yeni dönemde terör örgütlerinin ülkemize yönelik oluşturdukları tehditlerinin ortadan kaldırılması en önemli önceliklerimizdendir. İnanıyorum ki Suriyeli Kürt kardeşlerimiz terör örgütünün vesayetinden ve baskılarından kurtularak, Suriye'nin bütünlüğü içinde huzurlu bir ortama kavuşacaklardır" ifadelerini kullandı.