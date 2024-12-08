Galatasaray'dan kırmızı kart isyanı! Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a Manaj tarafından yapılan faul sonrası, sarı-kırmızılılar kırmızı kart bekledi. Manaj'a sarı kart gösteren hakem Turgut Doman, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirmedi. Galatasaray maçın ardından, "Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız!" açıklamasında bulundu.

Habertürk Giriş: 08.12.2024 - 18:20 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:28 facebook

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