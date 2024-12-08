Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
Suriye'de 13 yıllık savaşın ardından 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar, İstanbul'da Esenyurt, Ümraniye ve Saraçhane'de kutlama yaptı. Kutlamada Türkiye ve Suriye bayrakları çekildi, savaşın sona ermesiyle gözyaşı dökenler oldu
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ümraniye, Esenyurt ve Üsküdar'da bir araya gelen Suriyeliler kutlama yaptı.
Esenyurt sokaklarında toplanan grup, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları mutluluk gözyaşı döktü.
Hamza Sara, 15 yıldır ülkesinden uzak olduğunu ifade ederek, "Kurtulduk çok mutluyuz. 10 senedir buradayım. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum bizi misafir aldıkları için. Bize gelsinler başımızın üzerinde yerleri var." dedi.
4 yaşındayken Türkiye'ye gelen 18 yaşındaki Muhammed Yusuf, Türkiye'ye teşekkür ederek, Türk halkının baş tacı olduğunu, ülkelerinde misafir etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.
Mutlu olduğunu söyleyen Sare Hamamiye, kendi iradeleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve ülkesine geri döneceğini kaydetti.
Öte yandan kutlama sırasında Esenyurt Meydanı'nda önlem alan polis ekipleri, kutlama amaçlı meydana girmek isteyen kalabalık gruplara izin vermedi.
Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan Suriyeliler de şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. Grubun içindeki çocukların yanaklarını Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrak renklerine boyadığı görüldü.
12 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli genç, çok heyecanlı olduğunu, Türkiye'de herkesle ağabey kardeş gibi yaşadıklarını aktardı.
6 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir kadın, çok mutlu olduğunu, Türkiye'nin kendilerine çok yardım ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
11 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocuk, ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu kaydederek, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.
Muştu Gençlik Hareketi'nin çağrısıyla Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önünde bir araya gelen kalabalık, teşrik tekbiri getirip, sloganlar attı. Türkiye, Suriye, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açan gruptakiler "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı pankart açtı.
11 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocuk, ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu kaydederek, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.
İstanbulda yaşayan çok sayıda Suriyeli, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini Fatihteki Saraçhane Parkında kutladı, sevinç gösterileri yaptı.
Ellerinde Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusuna ait bayraklar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın posterini taşıyan gruptakiler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.
Kutlamalar nedeniyle park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yaklaşık 10 yıldır İstanbulda yaşadığını belirten Reyam Aswad, memleketi Suriyeye dönmek için sabırsızlandığını söyledi.
Türkiye'nin bu süreçte kendilerine kucak açtığını ve bu durumdan memnun olduklarını ifade eden Aswad, Türk halkına teşekkür etti.
24 yaşındaki Yasin Bakri ise hayatının önemli bir kısmını Türkiyede geçirmek durumunda kaldığını belirterek, misafirperverliği için Türk halkına minnettar olduğunu dile getirdi.
Bakri, "Bir süre sonra artık memleketimize döneceğiz. Burada güzel günler geçirdik. Türk halkına teşekkür ederiz. Günü gelince biz de Türkleri memleketimizde ağırlamak isteriz." dedi.
Türkiye'ye 2014te geldiğini ve 2 çocuğunun burada doğduğunu söyleyen Anfal Yaktı ise süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğana ve Türk halkına kucak açtıkları için teşekkür eden Yaktı, "Türkiyeyi çok sevdik. Burada zorluk çekmedik. Kendi evimiz gibi davrandık. Zaten Türk halkını hiçbir zaman kendimizden ayırt etmedik." diye konuştu.
Fuad Barake de biran önce ülkesine dönmek için beklediğini belirterek, Türkiyeyi özleyeceklerini ve yaptığı iyilikleri unutmayacaklarını ifade etti.