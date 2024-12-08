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        Sivasspor - Galatasaray: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        Lider Galatasaray'da, Sivas'ta kazandı, şampiyonluk yarışında önemli bir virajı atlattı... Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Metehan Baltacı 15. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, Cimbom 75 dakika bir kişi eksik oynamasına rağmen Yunus Akgün, Osimhen (pen.) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle galibiyete uzanmasını bildi. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puansız kapattığı haftada hata yapmayan Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 38'e yükseltip farkı 6'ya çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:22
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        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

        METEHAN KIZARDI, ASLAN 10 KİŞİ KALDI

        Sarı-kırmızılılarda Metehan Baltacı, 15. dakikada VAR incelemesinin ardından elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Turgut Doman, savunmadaki son adam olmasından dolayı genç futbolcuya direkt kırmızı kart gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

        Ev sahibi Sivasspor, 25. dakikada eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'in golüyle öne geçerken, bir kişi eksik oynayan Aslan, 36'da kaleci Nikolic'in büyük hatasında Yunus Akgün'ün golüyle 1-1'i yakaladı. 45+8'de Osimhen kendi kazandırdığı penaltı atışını filelere yollayarak sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçirdi. 53'te sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, skoru 3-1'e getirdi. Sivasspor'da Turaç Böke'nin 90+1'deki golü skoru belirledi: 2-3.

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        Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray aldığı bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada sarı-lacivertlilerle arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

        Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

        DEPLASMANDA GALİBİYET SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI!

        Galatasaray, Sivas galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de dış sahada üst üste 15. kez kazandı.

        Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 6 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 15 maçlık seri yakaladı.

        Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek rekor tazeledi.

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        Stat: BG Grup 4 Eylül

        Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

        Net Global Sivasspor: Nikolic (Dk. 46 Ali Şaşal Vural), Murat Paluli, Sonko, Radakovic (Dk.73 Bekir Turaç Böke), Emirhan Başyiğit (Dk. 58 Pritchard), Uğur Çiftçi, Koita, Charisis (Dk. 64 Özkan Yiğiter), Poungouras, Rodrigues (Dk. 73 Balde), Manaj

        Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 90 Efe Akman), Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Mertens (Dk. 64 Jelert), Sallai, Yunus Akgün (Dk. 74 Nelson), Osimhen (Dk. 74 Batshuayi)

        Goller: Dk. 25 Rodrigues, Dk. 90+1 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Yunus Akgün, Dk. 45+9 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 53 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

        Kırmızı kart: Dk.16 Metehan Baltacı (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk.1 Sonko, Dk. 31 Koita, 45+8 Nikolic, Dk. 77 Balde, Dk. 90+6 Manaj, Dk. 90+7 Ali Şaşal Vural (Net Global Sivasspor) Dk. 60 Mertens, Dk. 77 Sallai, Dk. 90+3 Batshuayi, Dk. 90+7 Kerem Demirbay (Galatasaray)

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