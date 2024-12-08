Sivasspor - Galatasaray: 2-3 (MAÇ SONUCU) Lider Galatasaray'da, Sivas'ta kazandı, şampiyonluk yarışında önemli bir virajı atlattı... Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Metehan Baltacı 15. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, Cimbom 75 dakika bir kişi eksik oynamasına rağmen Yunus Akgün, Osimhen (pen.) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle galibiyete uzanmasını bildi. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puansız kapattığı haftada hata yapmayan Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 38'e yükseltip farkı 6'ya çıkardı.

Ajanslar Giriş: 08.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:22 facebook

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