Esad'ın uçağı mı? Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor

Suriye'nin başkenti Şam’dan havalanan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın sinyalinin Humus kenti yakınlarında kaybolduğu görüldü. Uçak takip sisteminde sözkonusu uçağın kayboluşu kayıt altına alındı.

DHA'nın haberine göre Şam’dan kalkış yapan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın sinyali kesildi. Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait Ilyushin İI-76 tipi uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı.

Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor. Uçağın durumu ve uçakta kimlerin bulunduğu henüz bilinmiyor.

REKLAM

ESAD'IN UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Flightradar uçuş takip sitesinde yer alan verilere göre, Esad, başkentin muhalifler tarafından ele geçirildiği bildirildiği sırada Suriye Hava Yolları'na ait bir uçak Şam Havalimanı'ndan havalandı.

Alevilerin kalesi olarak görülen Suriye'nin kıyı bölgesine doğru uçtu. Ancak daha sonra ani bir U dönüşü yaparak birkaç dakika ters yönde uçtuktan sonra haritadan kayboldu.