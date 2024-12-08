Esad'ın uçağı mı? Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
Suriye'nin başkenti Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamadığı kaydedildi. Uçağın düştüğüne dair teyitli bir bilgi bulunmazken, Esad'a ait olup olmadığı yönünde de soru işaretleri oluştu
Suriye'nin başkenti Şam’dan havalanan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın sinyalinin Humus kenti yakınlarında kaybolduğu görüldü. Uçak takip sisteminde sözkonusu uçağın kayboluşu kayıt altına alındı.
DHA'nın haberine göre Şam’dan kalkış yapan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın sinyali kesildi. Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait Ilyushin İI-76 tipi uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı.
Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor. Uçağın durumu ve uçakta kimlerin bulunduğu henüz bilinmiyor.
ESAD'IN UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?
Flightradar uçuş takip sitesinde yer alan verilere göre, Esad, başkentin muhalifler tarafından ele geçirildiği bildirildiği sırada Suriye Hava Yolları'na ait bir uçak Şam Havalimanı'ndan havalandı.
Alevilerin kalesi olarak görülen Suriye'nin kıyı bölgesine doğru uçtu. Ancak daha sonra ani bir U dönüşü yaparak birkaç dakika ters yönde uçtuktan sonra haritadan kayboldu.
Uçakta kimlerin olduğunu henüz tespit edilemezken, Suriye Hava Yolları'na ait İluşni 76 tipi yolcu uçağının Humus'un batısında düştüğüne dair yorumlar sosyal medyada yaygınlaştı. Ancak uçağın düştüğüne dair de teyitli bir bilgi bulunmuyor.
Flightradar ekibinden gelen açıklamada, "Dün gece Suriye üzerinde bir İlyuşin İl-76T uçuşunu izledik. Şam'dan kalkan uçağın sinyali, Humus kenti yakınlarında kayboldu," ifadeleri yer aldı.