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        Haberler Dünya Ortadoğu Rusya'dan Esad ve ailesine sığınma hakkı | Dış Haberler

        Rusya'dan Esad ve ailesine sığınma hakkı

        Beşar Esad ile ailesinin Moskova'ya ulaştığı ve Rusya'nın kendilerine sığınma teklif ettiği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.12.2024 - 20:56 Güncelleme: 08.12.2024 - 21:26
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        Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı
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        Rus haber ajansı TASS, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve kendisine sığınma sağlandığını bildirdi.

        TASS'ın Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esad'e sığınma sağladığı belirtildi.

        Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiği bilgisine yer verilen haberde, sığınma hakkının insani gerekçelerle sağlandığı ifade edildi.

        Haberde, Rus yetkililerin, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğu da kaydedildi.

        61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

        Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

        Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

        Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

        Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

        Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

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