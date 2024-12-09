63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!

İstanbul'da olay, 3 Eylül Salı günü Taksim Kocatepe Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sevgilisiyle otele gelen kadın, 'Toprağım boş yerin var mı' diyerek çalışandan oda istedi.

MASADAKİ CEP TELEFONUNU ÇALDI DHA'daki habere göre boş oda olmadığını duyan kadın ardından resepsiyondaki masada duran cep telefonuna yöneldi. İlk hamlesinde telefonu alamayan kadın bir süre dışarıya çıktı. Birkaç dakika sonra çalışanın resepsiyondan ayrıldığını gören kadın, geri dönerek masadaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih ve Güngören’de hırsızlık olaylarına karışan Arzu Y. (25) olduğunu tespit etti. REKLAM

ÇİĞ KÖFTECİDE YAKALANDI Şüpheli Arzu Y.’nin Kağıthane Hürriyet, Çağlayan ve Gürsel Mahallelerinde de birçok olaya karıştığı belirlendi. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Arzu Y.’yi çiğ köftecide yakaladı.

4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR Emniyette Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan Arzu Y.’nin poliste 63 suç kaydı olduğu, 25 olaydan arandığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Arzu Y., çıkarıldığı mahkemede 'Yağma', 'Evden hırsızlık', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA Gözaltına alınan Arzu Y.’nin karıştığı hırsızlık olaylarının görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi’nde üstünü değiştirme amaçlı girdiği bir iş yerinde çalışanların çantalarını karıştırarak cep telefonu çaldığı ve iş yerinden çıkarken çalışan tarafından fark edilerek aralarında arbede yaşandığı ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.