Bir ısınıp bir üşüyeceğiz! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat

İstanbul’a yağmur geliyor, şu sıra Tekirdağ-Edirne-Çanakkale arasında süren yağış, tahminen saat 15-16 sularında İstanbul’un Avrupa yakasına ulaşacak. Megakentte yağmur akşam kuvvetlenecek görünüyor.

Gün batımından itibaren Boğaziçi çevresi ile Avrupa yakasında kuvvetli yağmur, Anadolu yakasında zayıf-orta kuvvette yağmur bekleniyor.

Marmara’da diğer kuvvetli yağış Edremit Körfezi ve yakın çevresinde oluşacak, bu kesimde gök gürültülü ve şimşekli havaya dikkat etmek gerekiyor. Kırsal kesimde de ağaç diplerinden uzak duralım, yıldırımlar en çok ağaçlara (Ve direk, anten vb gibi cisimlere) düşer bilgisini hatırlayalım. Bu elektrikli hava Trakya’dan akşam ayrılabilir fakat gece Edirne-Tekirdağ-Kırklareli çevresinde yine şimşekli gök gürültülü geçecek. Bu sırada lokal olarak şiddetli düşen yağmur nedeniyle su baskınları yaşanabilir.

Bu haftanın yağmurları lodostan geliyor, havanın yumuşak olmasının sebebi bu güney-güneybatı yönlerden esen rüzgarlar. Perşembe ise rüzgar yön değiştirerek yeniden karayele dönecek. Haftanın ilk 3 günü sıcaklıklar yüksek seyredecek, bu ılık hava perşembeden itibaren 5-8°C daha soğuk hava ile yer değiştirecek. Bugün Doğu Karadeniz’de esen güneybatılı rüzgar (Fön etkisi yaparak), kıyı merkezlerde sıcaklıkları 20°C’ye hatta üstüne çıkarabilir. Orta ve Doğu Karadeniz’de orman yangınları böyle kış günlerinde çıkar, rüzgarın kuruttuğu ve ateş yakan insanın buluştuğu koşullarda orman yanabilir. Neyse ki perşembe Doğu Karadeniz’de de yağışlı hava bölgeyi ıslatacak görünüyor.

İstanbul’da sıcaklıklar bugün ve salı günü 18°C’ye ulaşıyor, çarşamba 12-13°C’lere, 12 Aralık Perşembe ise 8°C’ye kadar düşüyor. Bir ısınıp bir üşüdüğümüz bu yeni haftada yağmur miktarları beklentilerin altında kalacak görünüyor. Bu durum yine akıllara barajlarda henüz yükselemeyen seviyeleri getiriyor. Aralık ayının 25. gününe kadar İstanbul’da kar yağma ihtimali yok denecek kadar düşük.

Ankara’da bugünlerin 15°C’ye ulaşan güneşli havası, çarşambadan itibaren hızla soğuyarak özellikle 12 Aralık Perşembe günü -1°C’ye kadar düşecek. Bu hızlı soğuma sırasında kuvvetli rüzgar ve orta kuvvette yağmur (Çarşamba-perşembe) bekliyoruz. Yağış miktarları Ankara için de çok az kalıyor.

İzmir’de perşembe gününe kadar bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava olacak, sıcaklıklar 20°C’ye ulaşıyor, diğer bölgelerde olduğu gibi perşembe hava İzmir’de ve Ege Bölgesi’nde de hissedilir biçimde soğuyacak.