Eski hakemler, Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 3 kırmızı olmalıydı

"GOL OLSA İPTAL OLURDU"

45+5. dakikada Charisis'İn Mertens'e yaptığı müdahalede devam kararı doğru mu, faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakem topu gösteriyor, Charisis temiz bir şekilde kazandı diye düşünüyor. Sağ tabanla geliyor ya, taban otursa kartın rengini tartışırız ama oturmuyor. Kayan diğer ayak süpürüyor. Pozisyon, kontrolsüz faul ve sarı kart. Gol olmaması şansına. Sivasspor sonra gol atsa VAR müdahalesiyle iptal edilecekti.

Deniz Çoban: Turgut Doman'ın çok sık eleştirdiğimiz pozisyonları var. Tarzı, karar vermek yerine sürekli oynatmaktan yana, çok ciddi ihlallerde bile böyle. Daha tehlikeli gelen sağ ayak dizden bükülüyor, sonradan gelen sol ayak dizden süpürüyor. Oyuncunun gelişinden dolayı hız ve şiddet var diyerek hakem kırmızı kart çıkarsa, ki faul vermiyor, VAR devreye girmez. Bu benim için limitte, borderline olan bir pozisyon. Sarı kartı daha çok kabul ederim ama o da yok. Kırmızı karta sebep olacak ayağı dizden bükülü, darbeyi de o ayak yapmıyor. Aşağıdan süpürüp gelen ayak yapıyor. Sarı kart yeterli.

Bahattin Duran: Manaj'ın vurduğu top direkten dönmeseydi, gol olsaydı, VAR müdahale etmeliydi.