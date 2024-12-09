Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa , Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF, Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'nın da Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamamasıyla gündeme geldi.
Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti.
FENERBAHÇE VE KASIMPAŞA'DAN TFF'YE YAZI
Bu konuda Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı göndermişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'nın da Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.
Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."