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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na katılmama kararı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası'na katılmama kararı!

        Fenerbahçe ve Kasımpaşa Kulübü, Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı. Her iki kulüp de Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:19
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        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
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        Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamamasıyla gündeme geldi.

        Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti.

        F.BAHÇE VE KASIMPAŞA'DAN TFF'YE YAZI

        Bu konuda Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi.

        FEDERASYONDAN DÖNÜŞ GELMEDİ

        İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

        Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için çıkmamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtildi.

        Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın kupadan tamamen mi̇ çekileceği yoksa kupada genç takımlarla mı mücadele edeceği ise merak konusu oldu.

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