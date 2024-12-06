Muhalif güçler Hama’ya girdi: Son durum nedir?

Hama halkı, Suriye ordusunun geri çekilmesi sonrası muhaliflerin kontrolü ele geçirmesini kutladı ancak olası bir Suriye ordusu misillemesine dair korku ve endişe dile getirildi. Habertürk’e konuşan bazı sakinler, Suriye ordusunun muhaliflerin şehre girmesi durumunda sivillere yönelik bombardıman yapacağına dair söylentiler nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını ifade etti.

53 yaşındaki Fahiye Selim, “Suriye ordusundan kurtulduk ama içimizde hala korku var. Türkiye’deki oğlumun bir arkadaşı beni aradı ve durumun şimdilik iyi olduğunu söyledi. Daha sonra oğlumla konuştum ve onu sakinleştirdim” dedi. Muhaliflerden Hama’da tahkimat ve sağlık hazırlıkları Hama’da kontrolü tamamen ele geçiren muhalifler, Suriye ordusunun yakın zamanda tekrar saldırıya geçme ihtimaline karşı şehirde yoğun bir tahkimat yapmaya başladı. Özellikle Suriye ordusundan kalan tanklar ve askeri mühimmat, şehrin kritik noktalarına taşındı. Yeni oluşturulan askeri noktalar, Suriye ordusunun olası bir saldırısına karşı savunma amaçlı kullanılacak.

REKLAM Suriye ordusunun çekilmesiyle birlikte şehirdeki sağlık hizmetleri de büyük ölçüde durdu. Ancak muhalifler, Halep’ten getirdikleri ambulansları şehrin girişine konuşlandırarak olası yaralanmalar ve sivil halka yönelik saldırılar için önlem aldı. Bu ambulanslarla yaralıların Halep’teki hastanelere taşındığı görüldü. Bugün ise muhaliflerin, Halep ve İdlib’den getirilen gıda yardımlarını Hama’daki sivil halka ulaştırmaya çalışacağı öğrenildi.

Hama’nın tarihi ve sembolik önemi Hama, Suriye muhalefeti için tarihsel ve sembolik önemi büyük bir şehir. Şehir, 1963’te Baas Partisi’nin askeri darbesine karşı direnişin başladığı yerlerden biri olarak dikkat çekmektedir. 1982 yılında Hafız Esad yönetimi tarafından gerçekleştirilen Hama Katliamı ise hala halkın hafızasında canlılığını korumaktadır. Bu katliam sırasında yaklaşık 30 bin sivilin öldürüldüğü tahmin edilmektedir.

Bugün ise halk, muhaliflerin şehre girişiyle yeni bir dönemin başlangıcını kutlarken, Suriye ordusunun büyük bir misilleme saldırısı gerçekleştirebileceği endişesi yaşıyor. Muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği şehir, hem askeri hem de psikolojik olarak Suriye ordusuna karşı önemli bir zafer olarak görülse de, halkın korkusu Şam yönetiminin tarihsel katliamlarına dayanıyor.

REKLAM Suriye ordusunun çekilmesi ve muhaliflerin ilerleyişi Şam yönetimi muhalif güçlerin Hama üzerindeki kontrolünü kabul ederken, askerlerinin şehrin dışına çekildiğini duyurdu. Muhalif güçler, Hama Merkez Cezaevi’ni de ele geçirerek tutukluları serbest bıraktı. “Saldırıyı Caydırma” operasyon odasından yapılan açıklamaya göre, muhalif savaşçılar, İran destekli milislerle ve Suriye ordusuyla yaşanan kanlı çatışmaların ardından Hama mahallelerine girmeyi başardı. Çatışmalarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hama’daki bu gelişmeler, Suriye’nin merkezindeki askeri dengeleri yeniden şekillendirirken, halkın hem sevincini hem de tedirginliğini yansıtan bir tablo ortaya koyuyor. Suriye ordusunun olası karşı hamleleri ve bölgedeki yeni dinamikler Hama’nın muhaliflerin kontrolüne geçmesi, Suriye ordusunun sahada beklenenden hızlı bir şekilde geri çekilmesine neden olmuş gibi görünüyor. Ancak, Şam'ın ve müttefiklerinin bu kaybı kabullenmeyeceği, şehir çevresinde yeniden bir saldırı hazırlığı yapabileceği belirtiliyor.

Bölgeye yakın kaynaklara göre, İran destekli milisler ve Suriye ordusu Hama’nın kuzey ve doğu bölgelerinde yeniden toplanıyor. Bu güçlerin, hava saldırılarıyla desteklenmiş bir kara operasyonuyla Hama’yı geri almak için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. REKLAM Muhaliflerin tahkimat çalışmaları Hama’daki kontrolü sağlamlaştırmayı hedefleyen muhalifler, şehir çevresinde tahkimatlarını artırıyor. Ele geçirilen askeri araçlar ve mühimmat, stratejik noktalara taşındı.

Şehrin giriş çıkış noktalarına barikatlar kurularak Suriye ordusunun olası bir saldırısına karşı savunma hatları oluşturuldu. Muhalif liderlerden biri, Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Suriye ordusunun ve müttefiklerinin yakın zamanda saldırıya geçeceğini öngörüyoruz. Ancak savunmamız hazır ve sivilleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Uluslararası tepkiler ve bölgesel aktörlerin tavrı Hama’daki bu ani değişim, bölgesel ve uluslararası aktörlerin de dikkatini çekmiş durumda. Özellikle İran, bu gelişmeyi sahadaki çıkarlarına doğrudan bir tehdit olarak görüyor.

Bölgeye yakın kaynaklara göre, İran destekli milisler bölgeye sevk edilmeye başlandı. Öte yandan, Türkiye’nin bu gelişmeler karşısında muhaliflerle iş birliğini artırabileceği değerlendiriliyor. Batılı ülkelerin ise, Suriye ordusunun Hama’daki yenilgisini diplomatik bir baskı unsuru olarak kullanabileceği ifade ediliyor. Hama’nın muhalifler tarafından ele geçirilmesi, Suriye savaşında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Şehrin stratejik konumu, burayı hem Suriye ordusu hem de muhalifler için bir dönüm noktası haline getiriyor.