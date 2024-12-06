Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın önde gelen restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi’nin 2025 seçkisinin tanıtım törenine katıldı. Michelin Rehberi’nin İstanbul, İzmir ve Muğla’yı kapsayan 2025 seçkisi, 32 yeni restoranın eklenmesiyle zenginleşti.

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta düzenlenen ödül töreninde, Türkiye gastronomisinin uluslararası alandaki yeri ve önemine dikkat çekildi.

Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada Türk mutfağının küresel gastronomi sahnesindeki güçlü konumuna değinerek şu ifadeleri kullandı: 2025 yılında İstanbul, İzmir ve Bodrum’un yanı sıra Muğla ilimizin diğer ilçelerine de yayılacak olan Michelin seçkisinin, seçilen tüm restoranlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Destinasyonlarımızın dünyanın önde gelen gastronomi şehirleri arasına girebilmeleri için hem yerel lezzetlere hem de dünya mutfaklarının başarılı örneklerine ev sahipliği yapmaları gerekiyor.

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MICHELIN REHBERİ 2025 TÜRKİYE SEÇKİSİ

Tavsiye edilen restoran sayısı, İstanbul’da 77, İzmir’de 24 ve Muğla’da 31 olmak üzere toplamda 132’ye ulaştı.

Bu restoranlar arasında 2’si Michelin Yıldızı, 8’i Bib Gourmand ve 6’sı Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirildi. Geçtiğimiz yıl tavsiye edilenler listesinde yer alan bir restoran ise bu yıl Bib Gourmand derecesi kazandı.

"TÜRKİYEYE EN BÜYÜK FAYDASI BU ZENGİNLİĞİMİZİ DÜNYAYA TANITMAK"

İstanbul, İzmir ve Muğla'nın hem özgün Türk mutfağının geleneksel ve modern yorumlarına imza atan başarılı restoranlara hem de dünya mutfaklarının en başarılı örneklerini sunan sayısız işletmeye sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, şunları kaydetti: Michelin Rehberi'nin Türkiye'ye en büyük faydası bu zenginliğimizi dünyaya tanıtmak, özgün bir gastronomi deneyimi yaşamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize şehirlerimizin zengin seçeneklerini tanıtmasıdır.