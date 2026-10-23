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        Spor yazarları Trabzonspor - Hearts maçını değerlendirdi

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Spor yazarları, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanan Trabzonspor-Hearts maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

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        "EN BÜYÜK ETKİ SALAH"

        Aksal Yavuz (Milliyet): Dememiz o, Konferans Ligi tam da Trabzonspor’un dişine göre. Zira başka bir kulvarda mücadele edilmiş olsaydı, bu tür rotasyonlarda, ki mecbursunuz yapmaya, farklı skorlar ile karşılaşılır, dahası her anlamda lige yansıyabilirdi... Öyle ya birader, Salah’ı mücadele ederken gören bir oyuncunun yerinde durması, koşmaması mümkün mü? İnsan futbolu icat edenlerden utanır, kemiklerini sızlatır! Mısırlı yıldız 20 yaşındaki delikanlı gibi; toplu, topsuz oyunda var, yardımlaşmada, inci paslar yollamada yine o. Bugün o tribünler tıka basa doluyorsa, dünyanın birçok yerinde ikamet eden milyonlarca Trabzonsporlunun kanı o derece kaynıyorsa, Trabzonspor’u Trabzon’a gelip izlemek için kalbi atıyorsa emin olun en büyük etki Salah’tır. Yabancıları hesaba katmıyoruz bile...

        3

        "İKİNCİ YARI KALİTE FARKI ORTAYA ÇIKTI"

        İskender Günen (Sabah): İkinci yarıyla birlikte sahadaki kalite farkı ağırlığını çok daha net hissettirmeye başladı. Her zaman olduğu gibi Salah rakip savunma dengesini bozarak arka alana kestiği kusursuz pasla sahneye çıkan isimdi. Franculino'ya yaptığı asist ve ardından gelen ikinci gol... Bu galibiyet Avrupa yürüyüşünde hem moral oldu hem de kadro derinliğinin getirdiği alternatifleri görme adına önemli bir veri sundu.

        4

        "HASARSIZ ATLATMAK ÖNEMLİYDİ"

        Cemal Ersen (Milliyet): Thomas Reis’in şans verdiği oyuncuların tümü Trabzonspor için değerli kuşkusuz. Maç kadrosuna bakınca endişe yaratan, bu kadar değişimin nasıl sonuç vereceği idi. Sadece Avrupa kulvarında forma şansı olan Mendy ve Bouchourai’yi teşvik etmek şart. Solda Saviolo, sakatlıktan çıkan Folcarelli ofansif anlamda katkı sağlamakta zorlandı. Alman hoca 72. dakikada ilk dokunuşunu yaptı. Savunmada ve hücumda deneyimli kozları Pina, Ozan ve Aral’ı sürdü sahaya. Trabzonspor açısından kalan süresi hasarsız atlatmak önemliydi. Gol yemeden değil, sakat vermeden elbette.

        5

        "ANSİKLOPEDİSİ YAZILACAK FUTBOLCU"

        Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Dünya üzerinde kitabı ansiklopedisi yazılacak 3-5 futbolcudan biri Salah! Ülke futbolumuz, Trabzon şehri ve taraftarı çok ama çok şanslı... Dünkü maçta sahada kaldığı süre içinde yine harika işler yaptı Salah! Dju tam bir nokta atışı transfer olduğunu dün yine gösterdi. Rakip savunmayı paramparça etti Dju...

        6

        "SALAH'IN KATKISI TARTIŞILMAZ"

        Reha Kapsal (Fotomaç): Salah'ın katkısı tartışılmaz. Bunların başında gelen en temel ve önemli özelliği "oyunun durumuna göre pozisyon almak ve yorumlamak." Derbilerde ve de Avrupa maçlarında atılan gollere bakıldığında bordo mavili oyuncular topu kazandıktan sonra yaptıkları açık alana hücum başlangıçlarının ilk fazında savunmadan hücum geçişlerinde topu yüksekte alıyor. Ama hiçbir zaman oynadığı pozisyonda sol kenarda değil santrfor gibi konumlanıp oyunun merkezinde stoperlerin markajından uzak olarak çok doğru yerde topla buluşuyor.

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        "ROTASYONU EN İYİ UYGULAYAN TAKIM"

        Mustafa Çulcu (Sabah): Trabzonspor yüksek maç trafiğinde Avrupa'da oynayan takımlarımız içinde rotasyonu en iyi uygulayan ve ritmi bozulmayan takımımız olarak öne çıkıyor. Seyri doyumsuz futbol aklı Salah oynuyor, oynatıyor.

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        #Salah
        #trabzonspor
        #Konferans Ligi
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