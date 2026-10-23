Spor yazarları Trabzonspor - Hearts maçını değerlendirdi

"EN BÜYÜK ETKİ SALAH"

Aksal Yavuz (Milliyet): Dememiz o, Konferans Ligi tam da Trabzonspor’un dişine göre. Zira başka bir kulvarda mücadele edilmiş olsaydı, bu tür rotasyonlarda, ki mecbursunuz yapmaya, farklı skorlar ile karşılaşılır, dahası her anlamda lige yansıyabilirdi... Öyle ya birader, Salah’ı mücadele ederken gören bir oyuncunun yerinde durması, koşmaması mümkün mü? İnsan futbolu icat edenlerden utanır, kemiklerini sızlatır! Mısırlı yıldız 20 yaşındaki delikanlı gibi; toplu, topsuz oyunda var, yardımlaşmada, inci paslar yollamada yine o. Bugün o tribünler tıka basa doluyorsa, dünyanın birçok yerinde ikamet eden milyonlarca Trabzonsporlunun kanı o derece kaynıyorsa, Trabzonspor’u Trabzon’a gelip izlemek için kalbi atıyorsa emin olun en büyük etki Salah’tır. Yabancıları hesaba katmıyoruz bile...