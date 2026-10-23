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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge Penbegül'e cübbeli veda

        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge Penbegül'e cübbeli veda

        İzmir'de, polis memuru nişanlısı Aykut Erol tarafından katledilen avukat 26 yaşındaki Özge Penbegül, tabutunun üzerine cübbesi konularak son yolculuğuna uğurlandı. Nişanlılığının 19'uncu gününde öldürülen kızının cenazesine sarılan anne Özlem Penbegül'ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda

        İzmir'in Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde ikamet eden Özge Penbegül (26) ile evine gelen nişanlısı Aykut Erol arasında dün, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, Erol tabancayla önce Penbegül'e ateş etmiş, ardından kendini vurmuştu.

        ÖZGE OLAY YERİNDE CAN VERMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan Erol da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        TABUTUNA CÜBBESİ KONULDU

        Yaşamını yitiren avukat Özge Penbegül için Mermerli Mahallesi Hacı Kerimoğlu Buhara Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Penbegül'ün tabutuna yakınları tarafından tülbent örtüldü, avukatlık cübbesi konuldu.

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        KIZININ TABUTUNA SARILIP AĞLADI

        Bu sırada baba emekli polis Ozan Penbegül'ün üzüntü yaşadığı görüldü. Anne Özlem Penbegül ise caminin önünde yer alan ambulansın içinde cenaze törenine takip etti.

        Bir süre sonra kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Penbegül'ü yakınları sakinleştirdi.

        3 EKİM'DE NİŞANLANMIŞTI

        Genç kadının cenazesi kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar ile kadının yakınları katıldı.

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        19 GÜN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

        Öte yandan Özge Penbegül ile Hakkari'de görevli polis memuru Aykut Erol'un 3 Ekim'de nişanlandıkları öğrenildi.

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        #İzmir
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