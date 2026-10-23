GSS prim borçlarına düzenleme geliyor: 1 milyondan fazla kişinin prim borcu silinecek

AK Parti, Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme hazırlıyor. Düzenlemeyle 1 milyonu aşkın kişinin 2017 yılına ait GSS prim borcu silinecek. Daha önce de 10 yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait borçlar silinmişti. Düzenlemeyle vatandaşın kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞMASI PLANLANIYOR

Sağlık hizmetlerine erişimin de kolaylaşması sağlanacak. Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyen kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık'ta dolacak. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

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GSS PRİMİNİ KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA?

Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar re'sen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Ödeme gücü olmayanların primini devlet ödüyor. Ödeme gücüne sahip kişiler ise bu yıl her ay bin 981 lira prim ödemek zorunda.