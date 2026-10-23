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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan sigara araştırması: Sigaraya başlama yaşı ortalama 17

        Sağlık Bakanlığı'ndan sigara araştırması: Sigaraya başlama yaşı ortalama 17

        Sigara düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye'de sigara kullanımı araştırdı. 13 ile 15 yaş arasındaki öğrencilerin yüzde 73'ünün marketlerden sigara alabildiği tespit edildi. Peki, sigara düzenlemesinde neler olacak? Sigara satışında QR kod mu kullanılacak, kimlik ile satış devam mı edecek? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor

        Sigara düzenlemesi için Meclis'te çalışmalar sürerken, sağlık bakanlığı da Türkiye'de sigara kullanımını araştırdı.

        13-15 YAŞ GRUBUNUN YÜZDE 73'Ü MARKETLERDEN SİGARA ALABİLİYOR

        Anket çalışmasında sigaraya başlangıç yaşının ortalama 17 olduğu tespit edildi. 13 ile 15 yaş arasındaki çocukların yüzde 73'ünün marketlerden sigara alabildiği belirlendi. Toplumun yüzde 90'ının sigara alımında dijital elektronik yaş doğrulamasını desteklediği belirtildi. Yüzde 92'sinin de 18 yaş altının tütün kullanılan alanlara girişinin yasaklanmasına destek verdiği kaydedildi.

        "18 YAŞ ALTININ SİGARAYA ULAŞIMI ENGELLENECEK"

        Veriler yeni sigara düzenlemesine ışık tuttu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre özellikle 18 yaş altının sigaraya ulaşımı engellenecek.

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        SİGARA SATIŞINDA KİMLİK GÖSTERME DEVAM EDECEK

        Sigara satışında kimlik gösterme uygulaması devam edecek. Kimlik uygulamasına ilişkin denetimler artırılacak. Denetimler özellikle tekel bayiiler ve yoğun işletmelerde sıklaştırılacak.

        SİGARA İÇİLEN ALANLARIN İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNE ORANI TARİF EDİLECEK

        Düzenleme ile restoran ve kafelerde sigara, ayrılan özel alanlarda içilebilecek. Sigara içilebilir alanların; toplam işletme büyüklüğüne oranı teklifte tarif edilecek. Bu noktalar dışında açık alan olsa bile sigara içilmesine izin verilmeyecek.

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