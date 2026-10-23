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        Haberler Magazin Nev'den üzen haber: İkinci kez entübe edildi

        Nev'den üzen haber: İkinci kez entübe edildi

        Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, 21 Ekim itibarıyla yeniden entübe edildi. Sanatçının menajeri İlker Ercan, Nev'in yoğun kanaması olduğunu belirterek 0 Rh pozitif kan bağışı çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 07:54 Güncelleme:
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        İkinci kez entübe edildi

        'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, 11 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı.

        İki gün entübe edilen ve daha sonra solunum cihazından ayrılan ünlü şarkıcıdan gelen son bilgiler sevenlerini üzdü. İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçının menajeri İlker Ercan, 21 Ekim itibarıyla Nev'in yeniden entübe edildiğini duyurdu.

        KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

        X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ercan, "Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 Rh pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, acil kan bağışı çağrısında bulundu.

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        Doktorların tüm imkânları seferber ettiği tedavide kritik sürecin devam ettiği öğrenildi.

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        #karaciğer yetmezliği
        #sağlık durumu
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        #şarkıcı
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