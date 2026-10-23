'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, 11 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı.

İki gün entübe edilen ve daha sonra solunum cihazından ayrılan ünlü şarkıcıdan gelen son bilgiler sevenlerini üzdü. İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçının menajeri İlker Ercan, 21 Ekim itibarıyla Nev'in yeniden entübe edildiğini duyurdu.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ercan, "Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 Rh pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, acil kan bağışı çağrısında bulundu.

REKLAM

Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entube edildi durum çok kiritik dualarınızı eksik etmeyin, yoğun kanamasi olduğu için kan ihtiyacı oluyor 0pozitif olup hehangi bir problemi olmiyan arkadaşları Cam sakura hastanesinde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz — ilker ercan (@Ercanilker) October 22, 2026

Doktorların tüm imkânları seferber ettiği tedavide kritik sürecin devam ettiği öğrenildi.